Учёные обнаружили внутри Млечного Пути след реальных звёздных войн

Учёные заново открыли обнаруженную ещё в 1971 году звезду созвездия Скорпиона в Млечном Пути, которая оказалась полем боя "космических карликов", один из которых — уникальный белый карлик-пульсар. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на южноафриканского астронома Дэвида Бакли, космический объект обладает всеми характеристиками пульсара, однако при этом им не является.

Бакли отметил, что уникальные свойства необычной звезды были установлены только спустя сорок лет благодаря астрономам-любителям, которые заметили необычные периодические пульсации в её излучении. Позже изучением занялись и учёные, которые пришли к выводу, что звезда состоит из двух половинок: белого и красного карликов, взаимодействие которых и порождало вспышки.

— Теперь нас больше всего интересует, есть ли другие объекты подобного типа во Вселенной, — рассказал специалист, отметив, что учёные планируют искать аналогичные "белые пульсары" и изучают архивы предыдущих наблюдений.