Назарбаев встретился с Ильей Ильиным

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе посещения этноаула поговорил с лишенным двух олимпийских медалей тяжелоатлетом Ильей Ильиным, передает Zakon.kz со ссылкой на аккаунт пресс-службы Акорды в Instagram.

«В ходе посещения национально-культурного комплекса "Этноаул" Глава государства побеседовал с казахстанским тяжелоатлетом Ильей Ильиным", - было подписано короткое видео, опубликованное в Instagram. "Я ему говорил, для меня он всегда чемпионом останется», - сказал Назарбаев Ильину.