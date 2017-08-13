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Назарбаев встретился с Ильей Ильиным

13 августа 2017, 19:10

Президент Казахстана поговорил с известным спортсменом.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе посещения этноаула поговорил с лишенным двух олимпийских медалей тяжелоатлетом Ильей Ильиным, передает Zakon.kz со ссылкой на аккаунт пресс-службы Акорды в Instagram.

«В ходе посещения национально-культурного комплекса "Этноаул" Глава государства побеседовал с казахстанским тяжелоатлетом Ильей Ильиным", - было подписано короткое видео, опубликованное в Instagram. "Я ему говорил, для меня он всегда чемпионом останется», - сказал Назарбаев Ильину.


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