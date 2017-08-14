Велогонка «Школьник Казахстана-2017» завершилась в ВКО

Традиционная многодневная велосипедная гонка, которая проводилась в Восточно-Казахстанской области с 5 по 13 августа, завершилась. Победителями соревнований стали спортсмены из города Алматы.





Принять участие в многодневке съехалось 134 спортсмена с регионов Казахстана и Узбекистана. Велогонщики из других регионов высоко оценили качество трасс области, отметили уникальность неповторимой природы востока страны, которая, на самом деле, оказалась наиболее подходящей для проведения соревнований такого уровня.









- Спасибо всем участникам, что приехали и приняли участие в соревновании, которое проводиться в ВКО уже в 17-й раз! На наших стартах начинал свой путь прославленный Олимпийский чемпион, велогонщик Александр Винокуров. Пусть это станет для вас примером, стимулом. Желаю вам успехов, новых побед на мировых соревнованиях, хорошей учебы и , конечно же, здоровья! – поздравила и провела церемонию награждения заместитель акима ВКО Асем Нусупова.





Стоит отметить, что церемония закрытия состоялась в новом парке «Нурлы жол», который был презентован во время визита Президента РК Н.А. Назарбаева в Усть-Каменогорск.





Таким образом, золото велогонки досталось велоклубу г.Алматы. Серебро взяли спортсмены из Республики Узбекистан, бронзу – велосипедисты из Жамбылской области. В личном зачете І место занял Роман Дрожинин из Жамбылской области, ІІ место – Кирилл Демьянов (велосипедный клуб г. Алматы), и ІІІ место Илья Кочетков из Северо-Казахстанской области.









В номинации «Юный гонщик» лучшим оказался Никита Коняев из СКО, «За волю к победе» Батыржон Исматов из Узбекистана, и «Лучшим гонщиком» признан Роман Дрожинин из Жамбылской области. Победители получили призы акима области – smart-часы GARMIN FENIX.





Напомним, что в рамках реализации Программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру», велопробег по красивейшим местам страны становится одним из важных компонентов не только в приобщении подрастающего поколения к спорту, но и в формировании интереса к земле предков, к природе, к ландшафту родного края. Мероприятия подобного рода знакомят учащихся с историей спорта в регионе, развивают познавательные, коммуникативные способности школьников.



