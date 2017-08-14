Девять известных красавиц, выросших за гранью бедности

Давным-давно эти известные красотки сводили концы с концами и отказывали себе во всем. Однако они не опустили руки - упорный труд привел их к счастливому настоящему.









Ани Лорак









Будущая звезда выросла в детском доме. Туда ее отдала мать, которая не была в состоянии воспитывать трех детей в одиночку. Голодное детство без нормальных условий и необходимого внимания родителей очень закалили маленькую Каролину.





Вера Брежнева









Маленькая Вера росла в многодетной семье с тремя сестрами. Отец девочки еще в молодом возрасте стал инвалидом, получив тяжелую травму, и юной Вере приходилось подрабатывать посудомойкой и няней. Девушка даже не смогли пойти на свой выпускной вечер, так как у семьи не было средств оплатить его.





Ники Минаж









Будущая самая известная женщина-рэпер выросла в очень бедном районе Нью-Йорка, куда ее родители переехали, когда той было 5 лет. Тяжелое детство оставило свой отпечаток не только на дальнейшей судьбе, но и на творчестве будущей артистки. Когда родители девочки ругались, маленькая Оника (настоящее имя звезды) закрывалась в машине и сочиняла свои будущие хиты.





Наталья Водянова









Девушку часто называют русской Золушкой, и не зря. Наталья имела очень тяжелое детство. Она выросла без отца — девочку воспитывал отчим. Маленькая Наташа с юных лет целыми днями работала на рынке, чтобы хоть как-то помочь своей матери поднять двух других дочерей от второго брака. Возможно, если не такая судьба, девушку бы вряд ли заметили, ведь модельный агент увидел Наташу на рынке, когда та торговала овощами на рынке. И тогда началась настоящая сказка: карьера девушки закружилась вихрем. Ее приглашали работать к себе именитые дизайнеры и крупнейшие бренды. Сейчас Наталья — счастливая мать 5 детей и супермодель с мировым именем.





Сара Джессика Паркер









Будущая звезда телеэкранов имела очень тяжелое детство: она росла в многодетной семье, где было 8 детей. Родной отец оставил их, когда Сара была еще маленькой девочкой, а семью обеспечивал ее отчим. Зарплата мужчины была настолько мизерной, что семья жила в ужасных условиях. Поэтому сейчас актриса безумно ценит все, что ей дает жизнь и не выбрасывает деньги на ветер.





Светлана Ходченкова









Чтобы хоть как-то помочь своей семье будущей актрисе приходилось уже в 13 лет мыть подъезды. Девочка училась в элитном лицее, и чтобы стать ближе к своим богатым сверстникам, записалась на популярные в то время курсы фотомоделей Вячеслава Зайцева. Именно тогда заметили молодую девушку и пригласили сниматься в кино. Ее попытки на актерском поприще увенчались успехами, и теперь мы можем увидеть Светлану даже в голливудских фильмах.





Селин Дион









А в семье известной певицы было 14 детей. Эта сейчас Селин не нуждается ни в чем, но когда-то она мечтала о самых обычных вещах. Несмотря на трудную судьбу, артистка выросла трогательной и душевной женщиной, подающей пример многим.





Настасья Самбурская









Отца актрисы посадили, когда той было всего 5, а мать девочки стала сильно запивать. Семья жила в настолько ужасных условиях, что маленькой Настасье приходилось носить босоножки зимой, а на выпускной девушка отправилась в самодельных картонных туфлях. Повзрослев, девушка переехала в Москву, где работала на трех работах, и как-то случайным образом попала на кастинг сериала «Универ». Девушку заметили, и благодаря успешной роли она стала знаменитой на всю страну.





Лейтон Мистер









Родители актрисы были преступниками, торговавшими наркотиками. Они перевозили в США кокаин из Ямайки. Сама Лейтон появилась на свет в тюрьме, где оказалась ее беременная мать. В итоге будущую звезду воспитывала ее бабушка.



