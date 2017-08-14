Volkswagen сворачивает производство модели Scirocco

В конце августа 2017 года немецкий автогигант Volkswagen прекратит серийное производство модели Scirocco.

Как отмечают авторитетные СМИ, «из-за смещения потребительского спроса в сторону кроссоверов популярность автомобилей с кузовом 3-дверный хэтчбек в Европе упала до исторического минимума».





Помимо этого, из «дизельного скандала» немецкий автогигант Volkswagen был вынужден свернуть множество перспективных проектов, которые требуют капиталовложений и могут оказаться убыточными для компании.





По информации наших европейских коллег, сэкономленные деньги в компании Volkswagen планируют направить на разработку и производство новых автомобилей, которые будут оснащаться исключительно электрическими моторами.





В качестве напоминания, скажем, серийным производством модели Volkswagen Scirocco занимается португальский завод Autoeuropa. Уже сейчас известно, что место на конвейере, вместо хэтча Scirocco, займёт грядущий маленький кросс Volkswagen T-Roc.

Причём сообщается, что серийный выпуск субкомпактного кроссовера начнётся практически сразу же после его мирового дебюта, который состоится в рамках сентябрьского автосалона во Франкфурте.



