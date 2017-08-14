VW представил «Калифорнию» с жесткой крышей
14 августа 2017, 14:35
Пока California XXL является концептом, но в будущем он может стать серийным.
Компания Volkswagen анонсировала новую модель California XXL, которая станет старшим братом кемпера VW California. В основу новинки лег фургон Crafter со средней колесной базой, которому подняли крышу и добавили «домашних» опций.
В верхней части автодома расположилась двухметровая кровать, внизу – кухня и ванная комната. Главный плюс California XXL – фиксированный жесткий потолок. Его, в отличие от подъемной крыши у обычной «Калифорнии», не придется убирать во время поездки.
Пока California XXL является концептом, но в будущем он может стать серийным. Все подробности станут известны после полноценной премьеры, которая состоится в конце августа на ярмарке передвижных фургонов-прицепов в немецком Дюссельдорфе.
В отличие от нового California XXL, этот автомобиль построен на базе микроавтобуса Multivan.
Текст: Артур Арутюнян
Фото: Volkswagen
Via cartimes
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