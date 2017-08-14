VW представил «Калифорнию» с жесткой крышей

В верхней части автодома расположилась двухметровая кровать, внизу – кухня и ванная комната. Главный плюс California XXL – фиксированный жесткий потолок. Его, в отличие от подъемной крыши у обычной «Калифорнии», не придется убирать во время поездки.





Пока California XXL является концептом, но в будущем он может стать серийным. Все подробности станут известны после полноценной премьеры, которая состоится в конце августа на ярмарке передвижных фургонов-прицепов в немецком Дюссельдорфе.