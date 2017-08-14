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У зампрокурора ЗКО украли двигатель со служебной машины

14 августа 2017, 15:00

Ущерб от кражи двигателя составил 550 тысяч тенге и на данный момент возмещен.

Происшествие случилось 29 июля текущего года. После кражи двигатель автомобиля «Toyota Camrу» 2014 года выпуска продали. Подозреваемый – личный водитель Александра Цуранкова. Об этом «УН» сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО.

Заведено уголовное дело по признакам хищения вверенного чужого имущества с использованием служебного положения ( статья 189, часть 2, пункт 3 УК РК).

— Установлено причастие к данному преступлению бывшего водителя прокуратуры Казбека Тауашева, — сообщили в пресс-службе. – Факт реализации двигателя автомашины имел место быть. На данный момент по факту кражи возбуждено уголовное дело. Следствие ведёт служба экономических расследований Департамента государственных доходов по ЗКО.

По информации пресс-службы прокуратуры, служебный автомобиль прокуратуры «Toyota Camrу», 2014 года выпуска был приобретён в 2014 году по стоимости 6 272 000 тенге. Остаточная стоимость автомобиля на сегодняшний день 3 528 000 тенге.

Фото с сайта povozcar.ru

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