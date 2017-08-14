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ЕАЭС работает над созданием зоны свободной торговли с Ираном, Индией и Сингапуром

14 августа 2017, 15:32

В прошлом году были приняты решения о начале переговорных процессов со странами, с которыми государства-члены наиболее заинтересованы в соглашении.

ЕАЭС ведет переговоры по заключению временного соглашения по созданию зоны свободной торговли между странами Евразийского союза и исламской республикой Иран. Об этом сегодня в Астане во время расширенного заседания Евразийского межправительственного совета рассказал премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, это соглашение позволит на взаимовыгодных условиях обеспечить для производителей доступ на рынки товаров. В пример он привел договор, заключенный в 2015 году с Вьетнамом.

«Первый договор о создании зоны свободной торговли Евразийского экономического союза с Вьетнамом, подписанный в мае 2015 года имеет свои плюсы, открыв беспошлинный доступ для товаров Вьетнама. Первый положительный опыт в данном направлении создает прочную основу для дальнейшего торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами».

«В прошлом году были приняты решения о начале переговорных процессов со странами, с которыми государства-члены наиболее заинтересованы в соглашении. Это Иран, Индия, Сингапур. По Ирану у нас переговоры дополнительные прошли и мы дали поручения отрабатывать нашу переговорную позицию в сторону укрепления» - добавил он.

Татьяна Ковалева, Астана
Фото: GB.BY


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