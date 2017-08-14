КМГ-KAZENERGY: cотрудничество в правовом поле выйдет на новый уровень

Планируется, что углубление сотрудничества НК «КазМунайГаз» и Ассоциации KAZENERGY путем подписания Меморандума позволит вывести совместную правовую работу на новый уровень.

Новые программы и проекты, направленные на повышение правовой культуры и совершенствование законодательства Казахстана предусматривает новый Меморандум о сотрудничестве по правовым вопросам, который подписали 11 августа 2017 года АО НК «КазМунайГаз» и Kazenergy.





Меморандум предполагает совместное проведение круглых столов, семинаров, конференций на актуальные вопросы в сфере юриспруденции. Подписи под документом поставили генеральный директор Ассоциации KAZENERGY Болат Акчулаков и вице-президент по правовому обеспечению КМГ Ардак Мукушов.





Стороны намерены проводить анализ перспективных предложений в сфере правового регулирования деятельности субъектов нефтегазовой отрасли, говорится в Меморандуме. Для этого планируется привлекать экспертов отрасли из обеих компаний.





Болат Акчулаков отметил, что уже сейчас правовой блок КМГ принимает активное участие и содействие в работе Ассоциации KAZENERGY по представлению интересов отрасли в законопроектной работе.





Генеральный директор Ассоциации выразил уверенность, что подписанный Меморандум даст новый импульс в укреплении сотрудничества между компаниями.





Ардак Мукушов, в свою очередь, сообщил, что Ассоциация за время своего существования зарекомендовала себя как эффективная диалоговая площадка. А также, по его мнению, Ассоциация оказывает реальное содействие в формировании благоприятных условий для динамичного развития топливно-энергетического комплекса страны.





Мукушов отметил, что высокий авторитет Ассоциации позволяет успешно обеспечивать баланс интересов государства и энергетических компаний.





Планируется, что углубление сотрудничества НК «КазМунайГаз» и Ассоциации KAZENERGY путем подписания Меморандума позволит вывести совместную правовую работу на новый уровень.





Для национальной компании преимуществом станет повышение эффективности работы юридической службы.



