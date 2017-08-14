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Договор о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС должен вступить в силу в 2018 году

14 августа 2017, 16:26

Договор о пенсионном обеспечении государств-членов ЕАЭС должен стать знаковым документом, который будет способствовать созданию равноправной среды для трудящихся в государствах-членов ЕАЭС.

Премьер-министры стран членов ЕАЭС готовят договор о пенсионном обеспечении трудящихся. Сегодня в рамках расширенного заседания Евразийского межправительственного совета в Астане они заслушали информацию Комиссии о ходе согласования проекта, передает корреспондент Zakon.kz.

«Одной из основополагающих целей нашего союза является формирование единого рынка трудовых ресурсов. Договор о пенсионном обеспечении государств-членов ЕАЭС должен стать знаковым документом, который будет способствовать созданию равноправной среды для трудящихся в государствах-членов ЕАЭС», - сказал во время своего выступления премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

«Мы призываем государства-члена ЕАЭС приложить все усилия для доработки и вступления в силу договора о пенсионном обеспечении в 2018 году» - добавил он.

Фото: Казинформ

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