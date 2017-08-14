Daihatsu показала стильного конкурента KIA Rio
14 августа 2017, 17:04
Под капотом DN-F Sedan — довольно скромный 1,2-литровый бензиновый мотор.
Японская компания Daihatsu привезла на открывшийся в Индонезии автосалон концептуальный седан DN F. Это компактная и бюджетная машина, которая по классу сравнима с Hyundai Solaris и KIA Rio, причем даже уступает последним в размерах.
Несмотря на ограниченную длину в 4,2 метра DN F-Sedan выглядит весьма гармонично и стильно. Особенностями дизайна являются панорамная крыша и открывающиеся против хода движения задние двери. Впрочем, если машина станет на конвейер (а японцы этого не исключают), она, вероятно, лишится обеих «украшений».
Под капотом DN-F Sedan — довольно скромный 1,2-литровый бензиновый мотор. Он приводит в движение передние колеса и сочетается с автоматическим вариатором.
Бренд Daihatsu сейчас входит в группу Toyota — для последней он является относительно «бюджетным». С учетом того, что сама Toyota в последние годы делает все более дорогие модели, именно Daihatsu на ряде рынков отводится роль конкурента корейским автопроизводителям.
Текст: Стас Смолин
Фото: Daihatsu
Via cartimes
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872996-7bbc006e0d2a6ccddfb8de1f057fc485
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...