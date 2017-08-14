Daihatsu показала стильного конкурента KIA Rio

Японская компания Daihatsu привезла на открывшийся в Индонезии автосалон концептуальный седан DN F. Это компактная и бюджетная машина, которая по классу сравнима с Hyundai Solaris и KIA Rio, причем даже уступает последним в размерах.





Несмотря на ограниченную длину в 4,2 метра DN F-Sedan выглядит весьма гармонично и стильно. Особенностями дизайна являются панорамная крыша и открывающиеся против хода движения задние двери. Впрочем, если машина станет на конвейер (а японцы этого не исключают), она, вероятно, лишится обеих «украшений».





Под капотом DN-F Sedan — довольно скромный 1,2-литровый бензиновый мотор. Он приводит в движение передние колеса и сочетается с автоматическим вариатором.





Бренд Daihatsu сейчас входит в группу Toyota — для последней он является относительно «бюджетным». С учетом того, что сама Toyota в последние годы делает все более дорогие модели, именно Daihatsu на ряде рынков отводится роль конкурента корейским автопроизводителям.



