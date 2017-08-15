Аэрогеофизические исследования и буровые работы стартовали на геологоразведочных проектах Казгеологии и Rio Tinto
15 августа 2017, 10:00
Проекты реализуются австралийско-британским концерном в партнерстве с национальной геологоразведочной компанией «Казгеология».
Крупнейшая австралийско-британская горнодобывающая компания Rio Tinto приступила к выполнению аэрогеофизических исследований и буровым работам на участках в Карагандинской области в рамках реализации двух инвестиционных геологоразведочных проектов по разведке медно-порфировых месторождений в Казахстане.
Проекты реализуются австралийско-британским концерном в партнерстве с национальной геологоразведочной компанией «Казгеология».
На участке Коргантас компания на днях завершила наземные геофизические исследования и приступила к проведению буровых работ. На сегодняшний день объем бурения составил порядка 2 500 м.
Над площадью Балхаш-Сарышаган Rio Tinto выполняет аэромагнитную и радиометрическую съемку, из запланированных 24000 пог.км съемки на сегодняшний день выполнено 86%. Также на участке продолжаются наземные геофизические работы.
Стоит отметить, что на обоих проектах выполняется программа геохимического опробования и из запланированного на данный сезон объема выполнено 69%.
Напомним, что данные проектные участки достаточно крупные по своему масштабу: Балхаш-Сарышаганская площадь составляет порядка 13000 кв.км, а площадь участка Коргантас – около 4000 кв.км. Проекты находятся на третьем и четвертом годах геологоразведки соответственно и техническая команда Rio Tinto трудится над тщательной поэтапной оценкой перспективности данных участков.
Помимо этого на базе проекта Балхаш-Сарышаган Rio Tinto реализовывает инициативу по трансферу технологий и инноваций в АО «Казгеология» в рамках стратегических договоренностей достигнутых с Правительством Республики Казахстан. На сегодняшний день около 70 сотрудников Казгеологии прошли программу профессионального обучения по различным техническим дисциплинам.
Третий этап сотрудничества будет заключаться непосредственно в трансфере технологий и будет реализован в течение следующих нескольких лет.
Фото: ТОО «Геокен»
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