Алматинец гонял по городу без госномеров в тонированном Daewoo Matiz
15 августа 2017, 09:36
Для полицейских так и осталось загадкой, зачем нарушителю тонированные стекла и езда без номеров.
Полицейским в Алматы попался очень странный водитель. Сначала было обнаружено одно нарушение, потом – еще одно. Самое интересное началось, когда он стал убегать от стражей порядка, сообщает patrul.kz.
Выявить подозрительного водителя правоохранителям помогли бдительные алматинцы, которые позвонили и рассказали о том, что по городу движется белый Daewoo Matiz с затонированными стеклами. Сотрудники дорожно-патрульной полиции, получив сообщение от дежурного, незамедлительно проследовали в указанный район и на улице Розыбакиева заметили ту самую машину, которая стремительно неслась по ночному мегаполису. Заметив полицейскую машину, водитель «матизика» свернул с улицы и попытался уйти от погони по закоулкам частного массива. Он заехал на улицу Хусаинова, оставил свой хэтчбек и скрылся в неизвестном направлении. Однако спустя пять минут, все же вернулся к машине, где его поджидал экипаж ДПП.
Во время проверки паренек вел себя довольно заносчиво: сперва он не хотел отвечать на элементарные вопросы, после этого утверждал, что машина не его, и никаких документов у него нет.
Полицейские предупредили водителя, что в данном случае его доставят в УВД по подозрению в угоне. Поведение молодого человека сразу же изменилось, он даже показал номера на автомобиль, которые были в багажнике под ковриком.
Стражи порядка доставили тонированный автомобиль на спецстоянку, а ночного «гонщика» отвезли в УВД Бостандыкского района для выяснения его личности.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873071-39b2eb4427e308c769ac6896527356d8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...