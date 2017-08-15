Алматинец гонял по городу без госномеров в тонированном Daewoo Matiz

Полицейским в Алматы попался очень странный водитель. Сначала было обнаружено одно нарушение, потом – еще одно. Самое интересное началось, когда он стал убегать от стражей порядка

Во время проверки паренек вел себя довольно заносчиво: сперва он не хотел отвечать на элементарные вопросы, после этого утверждал, что машина не его, и никаких документов у него нет.













Полицейские предупредили водителя, что в данном случае его доставят в УВД по подозрению в угоне. Поведение молодого человека сразу же изменилось, он даже показал номера на автомобиль, которые были в багажнике под ковриком.











