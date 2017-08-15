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Алматинец гонял по городу без госномеров в тонированном Daewoo Matiz

15 августа 2017, 09:36

Для полицейских так и осталось загадкой, зачем нарушителю тонированные стекла и езда без номеров.

Полицейским в Алматы попался очень странный водитель. Сначала было обнаружено одно нарушение, потом – еще одно. Самое интересное началось, когда он стал убегать от стражей порядка, сообщает patrul.kz.

Выявить подозрительного водителя правоохранителям помогли бдительные алматинцы, которые позвонили и рассказали о том, что по городу движется белый Daewoo Matiz с затонированными стеклами. Сотрудники дорожно-патрульной полиции, получив сообщение от дежурного, незамедлительно проследовали в указанный район и на улице Розыбакиева заметили ту самую машину, которая стремительно неслась по ночному мегаполису. Заметив полицейскую машину, водитель «матизика» свернул с улицы и попытался уйти от погони по закоулкам частного массива. Он заехал на улицу Хусаинова, оставил свой хэтчбек и скрылся в неизвестном направлении. Однако спустя пять минут, все же вернулся к машине, где его поджидал экипаж ДПП.

Во время проверки паренек вел себя довольно заносчиво: сперва он не хотел отвечать на элементарные вопросы, после этого утверждал, что машина не его, и никаких документов у него нет.



Полицейские предупредили водителя, что в данном случае его доставят в УВД по подозрению в угоне. Поведение молодого человека сразу же изменилось, он даже показал номера на автомобиль, которые были в багажнике под ковриком.



Стражи порядка доставили тонированный автомобиль на спецстоянку, а ночного «гонщика» отвезли в УВД Бостандыкского района для выяснения его личности.




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