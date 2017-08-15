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12 случаев, когда страсть к педикюру перешла все границы

15 августа 2017, 10:46

Подборка самых шокирующих ногтей в мире.

Ногти или когти? Где проходит та тонкая грань, после которой роговые отростки на конечностях человека из благообразного украшения превращаются в атрибут нечто ужасное?

И что с того, что "это" весьма ухожено и красиво окрашено? Конечно, у всех может быть свое мнение, но это, пожалуй, самые шокирующие ногти в мире.

Красный — цвет ужасный



И еще колечки



А почему с внутренней стороны не покрашены?



Полный комплект для фильма ужасов



Со стразиками!



И при ходьбе раздается "цок, цок"



Если пырнет — реанимация не поможет



Почему-то на ум приходят вампиры, от 300 лет и старше



Почти кинжалы! Гордиться можно!



Обладательницу этих ногтей точно не стоит злить



Натуральный перламутр



Просто фи. Фи-фи.



Источник: pic-words.ru.

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