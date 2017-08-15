12 случаев, когда страсть к педикюру перешла все границы

Ногти или когти? Где проходит та тонкая грань, после которой роговые отростки на конечностях человека из благообразного украшения превращаются в атрибут нечто ужасное?





И что с того, что "это" весьма ухожено и красиво окрашено? Конечно, у всех может быть свое мнение, но это, пожалуй, самые шокирующие ногти в мире.





Красный — цвет ужасный













И еще колечки













А почему с внутренней стороны не покрашены?













Полный комплект для фильма ужасов













Со стразиками!













И при ходьбе раздается "цок, цок"













Если пырнет — реанимация не поможет













Почему-то на ум приходят вампиры, от 300 лет и старше













Почти кинжалы! Гордиться можно!













Обладательницу этих ногтей точно не стоит злить













Натуральный перламутр













Просто фи. Фи-фи.











