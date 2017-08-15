12 случаев, когда страсть к педикюру перешла все границы
15 августа 2017, 10:46
Подборка самых шокирующих ногтей в мире.
Ногти или когти? Где проходит та тонкая грань, после которой роговые отростки на конечностях человека из благообразного украшения превращаются в атрибут нечто ужасное?
И что с того, что "это" весьма ухожено и красиво окрашено? Конечно, у всех может быть свое мнение, но это, пожалуй, самые шокирующие ногти в мире.
Красный — цвет ужасный
И еще колечки
А почему с внутренней стороны не покрашены?
Полный комплект для фильма ужасов
Со стразиками!
И при ходьбе раздается "цок, цок"
Если пырнет — реанимация не поможет
Почему-то на ум приходят вампиры, от 300 лет и старше
Почти кинжалы! Гордиться можно!
Обладательницу этих ногтей точно не стоит злить
Натуральный перламутр
Просто фи. Фи-фи.
Источник: pic-words.ru.
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