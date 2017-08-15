Дни культуры Павлодарской области пройдут в Астане 19-23 августа

С 19 по 23 августа в Астане пройдут Дни культуры Павлодарской области, передает корреспондент pavlodarnews.kz





По информации областного управления внутренней политики, на парковочной площадке спорткомплекса «Казахстан» по адресу: ул. Мунайтпасова, 9 пройдет сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Павлодарской области, где более 100 предприятий по переработке и крестьянские хозяйства региона представят жителям и гостям столицы широкий ассортимент продуктов питания по приемлемым ценам.





В их числе – ТОО «Рубиком», АО «Жана Роса», ТОО «КЭММИ», ТОО «Акжар - Өндіріс» КХ «РЭГТайм», ТОО «Крендель», ТОО «Зерноград», ТОО «Галицкое», ТОО «Шарбакты Кус», ТОО «Победа», ТОО «Актогай Агро», ТОО «Байет и К». Всего в Астану поставят 45 тонн мяса и мясной продукции, 200 тонн картофеля, 90 тонн овощей и более 100 тонн сельскохозяйственной продукции, производимой в Прииртышье.





На ипподроме «Казанат» 19 августа с 18:00 часов и 20 августа с 11:00 часов пройдут спортивно-массовые мероприятия по национальным конным и народным видам спорта – аударыспак, тенге алу, казак курес,кокпар, тогызқумалак, жамбы ату, тас котеру, выставка кусбеги и тазы. Также дни Павлодарской области в Астане будет сопровождать яркая концертная программа. В Национально-культурном комплексе «Этноауыл», 19 августа откроется выставка «Иртыш – река кимаков» из фондов музеев области.





Жители и гости столицы смогут увидеть ее экспонаты в день открытия, а также 20 -23 августа с 11.00 до 19.00. Постановка спектакля лирической комедии К. Жунусова «Ғашықтар хикаясы» областного казахского музыкально-драматического театра имени Ж. Аймаутова пройдет в Государственном академическом казахском драматическом театре имени К.Куанышбаева по адресу ул. М.Омарова, 47А в 18.00. 20 августа с 10.00 до 19.00 павлодарцы представят выставку фоторабот «Дәуірлермен ұштасқан туған жер» в Городке кочевников около Хан Шатыра.





Областной драматический театр имени А.Чехова привезет в столицу свою постановку спектакля по повести Б.Сологуб «Беда от нежного сердца» и покажет ее в Государственном русском академическом драматическом театре имени М.Горького по адресу ул. Желтоксан, 72 20 августа в 18.00. 20 августа, 21.30 в амфитеатре на территории «EXPO» пройдет гала-концерт, посвещенный Дням культуры Павлодарской области.





В галерее «Has Sanat» по адресу Д.Кунаева, 14 21 августа в 19-00 откроется выставка из фондов художественного музея «Халық рухының жерұйығы». Посетить ее можно будет до 23 августа. pavlodarnews.kz



