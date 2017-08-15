Bitcoin покорил новую вершину

Накануне инвестиционный банк Goldman Sachs в очередной раз повысил прогноз по цене bitcoin - до $4800.

Биткоин обновляет новые максимумы. Стоимость основной криптовалюты достигла отметки $4400, а капитализация bitcoin сравнялась с капитализацией платежного сервиса PayPal, сообщает сообщает Вести.Ru





Итак, bitcoin догнал по капитализации один из платежных сервисов. И хотя до Visa криптовалютам еще далеко, это можно считать промежуточным успехом.





Спрос на криптовалюту подогревают ожидания спроса со стороны институциональных инвесторов, а некоторые эксперты и вовсе уверены, что центральные банки вскоре начнут использовать биткоин в качестве резервов. И хотя происходящее на рынке больше походит на лихорадку, все больше людей вкладываются в криптовалюты и с этим нужно считаться.





Накануне инвестиционный банк Goldman Sachs в очередной раз повысил прогноз по цене bitcoin - до $4800. Впрочем, учитывая текущие темпы роста, вскоре прогноз придется пересмотреть снова.





Но даже эти прогнозы могут быть очень консервативными: некоторые эксперты сравнивают популяризацию криптовалют с распространением интернета в 1995 г.





Тогда всего за год количество пользователей глобальной паутины выросло с 1 млн до 10 млн. А на следующий год, когда появился браузер Netscape, количество пользователей выросло уже до 100 млн. Так что нельзя исключать, что и количество пользователей криптовалютой взлетит в десятки раз - до 50 млн или 100 млн. И тогда стоимость bitcoin может достигнуть уже и $50 тыс.





Добавим, участники рынка давно говорят о том, что в США может появиться первый биржевой инвестиционный фонд (ETF) криптовалюты, и это также подогревает оптимизм участников рынка.





Так, стало известно, что компания VanEck подала заявку на создание Bitcoin ETF.





Ну и нельзя не отметить, что в первой половине августа bitcoin вместе с золотом выступал своего рода защитным активом на фоне опасения эскалации конфликта в КНДР.





Таинственный трейдер умело манипулирует bitcoin





Это было более трех лет назад, в мае 2014 г., когда СМИ писали о том, как боты манипулируют ценой на биткоин "при помощи масштабного мошеннического трейдинга" на бирже цифровых валют Mt.Gox. В частности, рассматривалась одна из схем, которая привела к краху биржи, которая с 2014 г. остановила торги.





Тогда многие трейдеры начали замечать подозрительное поведение на Mt. Gоx. От 10 до 20 биткоинов покупалось каждые 5-10 минут без остановок в течение месяца до конца января. Операции проводились двумя алгоритмами, впоследствии названными "Вилли" (Willy) и "Маркис" (Markis). Каждый раз создавалась учетная запись, она использовалась для покупки биткоинов на одну и ту же сумму долларов. Вскоре создавалась новая учетная запись, и все повторялось по кругу.





Всего было потрачено около $112 млн, чтобы купить около 270 тыс. биткоинов, основная часть которых была куплена в ноябре. Так кто стал причиной происходящего и почему?





В конечном итоге эта предполагаемая манипуляция не помогла Mt.Gox: биржа рухнула, что стало самым крупным и известным случаем мошенничества на рынке криптовалют.





Стоило вспомнить об этом случае, потому что теперь, когда биткоин торгуется выше $3 тыс., ходят слухи о неком трейдере "с почти неограниченными средствами, который манипулирует рынком биткоинов". Этот трейдер получил прозвище Spoofy из-за его попыток "спуфить" рынок, прежде всего на Bitfinex.



