Самым посещаемым павильоном ЭКСПО стала "Плаза Африка"

Всего за два месяца работы выставки павильоны стран посетили более 17 миллионов раз.

Подведены итоги международной выставки «Астана ЭКСПО-2017» за два месяца, сообщает Zakon.kz.





Так, с 10 июня по 14 августа международные павильоны стран-участниц суммарно имеют более 17 млн. посещений. В топ 10 посещаемых павильонов входят:





Плаза Африки (22 страны) - 659 452;

Египет - 608 733;

Турция - 596 462;

Азербайджан - 568 654;

Таиланд - 566 711;

Индия - 557 480;

Россия - 515 321;

Узбекистан - 469 575;

Япония - 461 772;

1Королевство Саудовской Аравии - 419 285.





За 2 месяца работы Выставки, международными участниками организовано 66 Национальных дней и 4 Специализированных дня. Около 160 тематических мероприятий (конгрессов, конференций, форумов, мастер-классов). Стоит отметить, что ЭКСПО-2017 посетило 22 Главы государства и правительства, а также 78 Министров иностранных государств.





За данный период было реализовано 84 495 ед. лицензионной продукции на сумму 131 767 992 тенге. 537,8 тонн продукции было завезено за два месяца работы Выставки. Относительно общественного питания количество обслуженных посетителей составило 558, 7 тысяч человек. Общая сумма товарооборота составила 905,7 млн. тенге.





С 10 июня по 14 августа в контакт центр поступило 44 242 обращений, из них: 26261 - звонков, не голосовых обращений – 965. Отдельно обращений в инфо-киоски – 17016. Что касается логистических услуг, то за два месяца в международные павильоны было доставлено 5298 тонн грузов.





Отметим, что в настоящее время в ЭКСПО-городке проживает 5181. За весь период (2 месяца) было размещено 15416 гостей.





За два месяца работы Выставки за медицинской помощью обратилось 4864 посетителей, из них 49 госпитализировано. Основные причины обращений: аллергия, температура и болезни системы кровообращения.





В течение двух месяцев было найдено 867 вещей, из них 273 возвращено, на хранении находится 594.





В том числе, общее количество материалов, вышедших в СМИ за период с 9 июня по 10 августа 2017 года – 15 410. Упоминания об ЭКСПО-2017 в социальных сетях составило – 687 209.





Всего с начала операционного периода зарегистрировано 1789 инцидента по линии Центра обеспечения безопасности, из них преступлений – 26. Все они связаны в основном с мелкими кражами. Активно продолжается профилактическая и разъяснительная работа со стороны правоохранительных органов в отношении граждан склонных к правонарушениям. Так, с помощью системы видеоаналитики выявлено более 250 лиц, представляющих оперативный интерес для органов правопорядка. Из них 132 проходят по категории «Вор, вор-карманник», «похититель сотовых телефонов». 26 – мошенники, а также психически больные лица.





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