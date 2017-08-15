Внедрять ГЧП в сектор ЖКХ Казахстана будут постепенно

Спикеры и участники поддержали решение МИР РК о том, что переход к модели ГЧП должен быть максимально «осторожным».

В «Казцентре ЖКХ» прошел семинар по актуальным вопросам внедрения ГЧП в коммунальном секторе Казахстана, сообщает zakon.kz





Встреча представителей акиматов, коммунальных предприятий, международных компаний «Эрнст энд Янг» и ЕБРР на площадке «Казахстанского центра модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» КДСЖКХ МИР РК прошла в режиме живой беседы.









Спикеры и участники обсудили наболевшие вопросы ЖКХ в Казахстане и их разрешение, а также поддержали решение МИР РК о том, что переход к модели ГЧП должен быть максимально «осторожным».





«В послании президента в январе этого года была очень четко поставлена задача по передаче объектов ЖКХ в ГЧП.









После подробного изучения вопроса, консультаций с международно-финансовыми организациями и изучения законодательной базы министерство направило предложение в АП о том, что процедуру нужно осуществлять очень постепенно.









Это объекты стратегические, они имеют очень важное социальное значение, поэтому мы предложили осуществлять передачу в двухэтапный период», - заявила Директор Департамента АО «Казцентр ЖКХ» Макка Шингазиева.





АП предложение приняли – исполнение пункта 35 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания переведено в режим постоянного контроля, а министерству поручено разработать дорожную карту проекта.









Переход было решено осуществлять в два этапа. Первый – это передача объектов ЖКХ в доверительное управление. Второй – реализация и разработка концессий.





Правильность решения отметил и эксперт ведущей международной консалтинговой компании «Эрнст энд Янг» Иван Новиков.









«С учетом всех рисков и возможностей мировых моделей нужно подумать глобально, какая форма ГЧП подойдет Казахстану. Нужно действовать последовательно – я согласен, что бросаться с шашкой на танки в этом вопросе никак нельзя», - заключил он.







