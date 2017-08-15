В Павлодаре студент сделал предложение девушке на церемонии принятия присяги
15 августа 2017, 14:10
Об этом агентству сообщили в пресс-службе вуза.
20-летний студент военной кафедры ПГУ им. С. Торайгырова Амангельды Айтенов сделал предложение руки и сердца своей девушке прямо на платцу, после торжественного принятия присяги, передает корреспондент pavlodarnews.kz.
Об этом агентству сообщили в пресс-службе вуза. После команды: «Приступить к принятию воинской присяги!» – каждый студент лично, с оружием в руках торжественно произнес клятву на верность Родине. Затем студенты в строю с основным личным составом прошли торжественным маршем. Для всех собравшихся ребята исполнили гимн военной кафедры и станцевали свой выпускной вальс.
После этого неожиданно Амангельды вместе с другими студентами вышел на середину плаца. Ребята выстроились в форме сердца. После заветного «Да», в небо были выпущены десятки воздушных шаров.
Всего присягу в этом году приняли 78 студентов военной кафедры, обучающиеся по программам подготовки с последующим присвоением воинского звания лейтенантов запаса.
- Это особенный день и для университета и для всего региона в целом, поскольку последний выпуск военной кафедры в нашей области был произведен в 2006 году, - сказал проректор по стратегии развития, воспитательной и социальной работе ПГУ, доктор политических наук, профессор Арман Акишев. - Два года назад благодаря Министерству образования и науки, а также Министерству обороны мы восстановили военную кафедру, что стало для нас большой победой.
Фото пресс-службы ПГУ
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