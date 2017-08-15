В Павлодаре студент сделал предложение девушке на церемонии принятия присяги

- Это особенный день и для университета и для всего региона в целом, поскольку последний выпуск военной кафедры в нашей области был произведен в 2006 году, - сказал проректор по стратегии развития, воспитательной и социальной работе ПГУ, доктор политических наук, профессор Арман Акишев. - Два года назад благодаря Министерству образования и науки, а также Министерству обороны мы восстановили военную кафедру, что стало для нас большой победой.



