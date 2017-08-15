Китайцы планируют купить Fiat Chrysler Automobiles
15 августа 2017, 15:29
Сразу несколько компаний из Китая заинтересованы в приобретении концерна.
По сообщениям источников из стана Fiat Chrysler Automobiles (FCA), в штаб-квартиру компании зачастили делегации различных китайских корпораций. Последними в широком списке были представители Great Wall. По неофициальным данным, до них в гостях у FCA побывали Dongfeng Motor, Geely и GAC, сообщает kolesa.kz.
Отметим, концерн FCA давно готовится к продаже. Ему принадлежит девять брендов: Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Fiat, Alfa Romeo, Lancia и Maserati. Два года назад в этом списке была и Ferrari, но её вывели в отдельную фирму. Не исключено, что до продажи также поступят с Alfa Romeo и Maserati.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873166-f4bb8a8d7383b254f7e72e53ce313ead
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...