Китайцы планируют купить Fiat Chrysler Automobiles

По сообщениям источников из стана Fiat Chrysler Automobiles (FCA), в штаб-квартиру компании зачастили делегации различных китайских корпораций. Последними в широком списке были представители Great Wall. По неофициальным данным, до них в гостях у FCA побывали Dongfeng Motor, Geely и GAC, сообщает kolesa.kz





Отметим, концерн FCA давно готовится к продаже. Ему принадлежит девять брендов: Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Fiat, Alfa Romeo, Lancia и Maserati. Два года назад в этом списке была и Ferrari, но её вывели в отдельную фирму. Не исключено, что до продажи также поступят с Alfa Romeo и Maserati.