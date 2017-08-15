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Китайцы планируют купить Fiat Chrysler Automobiles

15 августа 2017, 15:29

Сразу несколько компаний из Китая заинтересованы в приобретении концерна.

По сообщениям источников из стана Fiat Chrysler Automobiles (FCA), в штаб-квартиру компании зачастили делегации различных китайских корпораций. Последними в широком списке были представители Great Wall. По неофициальным данным, до них в гостях у FCA побывали Dongfeng Motor, Geely и GAC, сообщает kolesa.kz.

Отметим, концерн FCA давно готовится к продаже. Ему принадлежит девять брендов: Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Fiat, Alfa Romeo, Lancia и Maserati. Два года назад в этом списке была и Ferrari, но её вывели в отдельную фирму. Не исключено, что до продажи также поступят с Alfa Romeo и Maserati.

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