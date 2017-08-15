Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-июне 2017 года

В июне текущего года по сравнению с декабрем предыдущего года цены на экспортируемые товары повысились на 1,7%, на импортируемые - на 2,2%.

Изменение цен внешней торговли в процентах, прирост +, снижение - Июнь 2017г. к Январь-июнь 2017г. к январю-июню 2016г. маю 2017г. июню 2016г. декабрю 2016г. декабрю 2015г. Экспорт - всего -1,7 3,4 1,7 11,3 15,6 Сырье -1,8 2,6 1,9 9,0 20,6 Полуфабрикаты -1,9 6,3 2,2 19,0 7,1 Готовые товары 0,6 1,0 -2,1 8,6 1,8 Импорт - всего 0,3 7,5 2,2 18,9 9,4 Сырье -4,1 8,7 -3,9 10,1 5,8 Полуфабрикаты 0,6 9,3 1,0 15,2 10,8 Готовые товары 0,6 7,0 2,8 20,3 9,4

За период с начала года цены экспортных поставок повысились на ферросплавы на 48,7%, черные металлы - на 29,2%, цинковые руды - на 10,8%, уголь - на 7,7%, нефть - на 2,2%, снизились - на природный газ на 7,4%, свинец - на 8,1%, медь - на 6,1%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 7,1%, их уменьшение - на шерсть на 9,2%, пшеницу - на 4,2%.

Из импортируемой продукции кофе подорожал на 11,2%, молочная продукция - на 8%, чай - на 7,6%, макаронные изделия - на 2,1%, овощи подешевели на 31,9%, табак - на 4,4%, растительное масло - на 2%, рыба - на 1,4%. Цены на шины стали выше на 25,5%, пластмассы - на 13,7%, бумагу - на 5,2%, древесину - на 2,3%, на обувь - ниже на 3,4%, фармацевтическую продукцию - на 1%.

С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).

Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.