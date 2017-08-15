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Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-июне 2017 года

 

В июне текущего года по сравнению с декабрем предыдущего года цены на экспортируемые товары повысились на 1,7%, на импортируемые - на 2,2%.

 

Изменение цен внешней торговли

в процентах, прирост +, снижение -

 

Июнь 2017г. к

Январь-июнь 2017г.

к январю-июню 2016г.

маю 2017г.

июню 2016г.

декабрю 2016г.

декабрю 2015г.

Экспорт - всего

-1,7

3,4

1,7

11,3

15,6

 Сырье

-1,8

2,6

1,9

9,0

20,6

 Полуфабрикаты

-1,9

6,3

2,2

19,0

7,1

 Готовые товары

0,6

1,0

-2,1

8,6

1,8

Импорт - всего

0,3

7,5

2,2

18,9

9,4

 Сырье

-4,1

8,7

-3,9

10,1

5,8

 Полуфабрикаты

0,6

9,3

1,0

15,2

10,8

 Готовые товары

0,6

7,0

2,8

20,3

9,4

 

За период с начала года цены экспортных поставок повысились на ферросплавы на 48,7%, черные металлы - на 29,2%, цинковые руды - на 10,8%, уголь - на 7,7%, нефть - на 2,2%, снизились - на природный газ на 7,4%, свинец - на 8,1%, медь - на 6,1%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 7,1%, их уменьшение - на шерсть на 9,2%, пшеницу - на 4,2%.

Из импортируемой продукции кофе подорожал на 11,2%, молочная продукция - на 8%, чай - на 7,6%, макаронные изделия - на 2,1%, овощи подешевели на 31,9%, табак - на 4,4%, растительное масло - на 2%, рыба - на 1,4%. Цены на шины стали выше на 25,5%, пластмассы - на 13,7%, бумагу - на 5,2%, древесину - на 2,3%, на обувь - ниже на 3,4%, фармацевтическую продукцию - на 1%.

 

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С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).

Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.

 

15 августа 2017, 15:32
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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