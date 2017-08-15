Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-июне 2017 года
В июне текущего года по сравнению с декабрем предыдущего года цены на экспортируемые товары повысились на 1,7%, на импортируемые - на 2,2%.
|
Изменение цен внешней торговли
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Июнь 2017г. к
|
Январь-июнь 2017г.
к январю-июню 2016г.
|
маю 2017г.
|
июню 2016г.
|
декабрю 2016г.
|
декабрю 2015г.
|
Экспорт - всего
|
-1,7
|
3,4
|
1,7
|
11,3
|
15,6
|
Сырье
|
-1,8
|
2,6
|
1,9
|
9,0
|
20,6
|
Полуфабрикаты
|
-1,9
|
6,3
|
2,2
|
19,0
|
7,1
|
Готовые товары
|
0,6
|
1,0
|
-2,1
|
8,6
|
1,8
|
Импорт - всего
|
0,3
|
7,5
|
2,2
|
18,9
|
9,4
|
Сырье
|
-4,1
|
8,7
|
-3,9
|
10,1
|
5,8
|
Полуфабрикаты
|
0,6
|
9,3
|
1,0
|
15,2
|
10,8
|
Готовые товары
|
0,6
|
7,0
|
2,8
|
20,3
|
9,4
За период с начала года цены экспортных поставок повысились на ферросплавы на 48,7%, черные металлы - на 29,2%, цинковые руды - на 10,8%, уголь - на 7,7%, нефть - на 2,2%, снизились - на природный газ на 7,4%, свинец - на 8,1%, медь - на 6,1%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 7,1%, их уменьшение - на шерсть на 9,2%, пшеницу - на 4,2%.
Из импортируемой продукции кофе подорожал на 11,2%, молочная продукция - на 8%, чай - на 7,6%, макаронные изделия - на 2,1%, овощи подешевели на 31,9%, табак - на 4,4%, растительное масло - на 2%, рыба - на 1,4%. Цены на шины стали выше на 25,5%, пластмассы - на 13,7%, бумагу - на 5,2%, древесину - на 2,3%, на обувь - ниже на 3,4%, фармацевтическую продукцию - на 1%.
С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).
Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.
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