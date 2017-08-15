На актюбинку, сфотографировавшую обед в доме престарелых, подали в суд

В качестве морального ущерба с девушки требуют 300 000 тенге. Такую же сумму требуют с ее мужа и его сестры, пишет пишет Timeskz.kz





- Раньше бабушка жила с нами, а потом сама захотела уйти (в Дом-интернат для престарелых - прим. редакции), несмотря на то, что мы ее уговаривали остаться, - говорит Надежда Иванникова. – Поначалу она лежала на третьем этаже. У нее была своя комната, был порядок, ей все нравилось. Потом у нее ухудшилось зрение. Она почти ослепла, и по состоянию здоровья ее перевели на первый этаж. На первом этаже все было - плохо. Каждый раз, когда мы ее навещали, от нее исходили жалобы. Она говорила, что ее плохо кормят, не дают позвонить, а медсестры после похода в аптеку оставляют сдачи себе.





В последний раз, когда супруги Иванниковы пришли навестить бабушку, им посчастливилось своими глазами увидеть, как «вкусно» кормят постояльцев.





В комнату зашли медсестры и поставили какие-то тарелки на стол, - вспоминает Надежда. – Помимо нашей бабушки там были еще две старушки. Пока мы беседовали со своей, заметили, что ее соседки взяли тарелки и начали кушать руками. Я ужаснулась. Подошла посмотреть, что принесли, и увидела, на дне железной посуды небольшую кучку толченки и кусочек скумбрии. Ложек, салфеток – ничего не было. Я спросила у пенсионерок: «а вам еще что-нибудь положено? И где ваши ложки?». В ответ они махнули рукой: «у нас тут только воруют и ничего не дают».





Девушке стало обидно за пожилых людей. Она, не задумываясь, вытащила телефон и сфотографировала весь этот банкет, а после выложила снимок в Инстаграм.





Прошло пару дней и Надежда узнает, что ее ищет юрист интерната и просит с ним связаться, чтобы решить проблему. Она связывается с ним по телефону, а после узнает, что на нее подали в суд.





- После разговора я узнаю, что на меня, на мужа и на его сестренку подали в суд, - продолжила Иванникова. - Теперь они требуют с каждого по триста тысяч тенге, а также, чтобы мы взяли свои слова назад, и всеобщее признание от всех у кого выходила публикация.





Интересен еще тот факт, что младшая сестра Ирина Иванникова, с которой также требуют триста тысяч, в тот день вообще не была в доме престарелых. А стало быть, к фотографиям не имеет никакого отношения.





И.О. директора дома интернат для престарелых и инвалидов Булат Исаев считает, что этим снимком оскорбили работу санитаров.





- Все, что они написали – необъективно. Она пришла сюда и втихаря фоткает. А ведь могла, как нормальный человек взять пару свидетелей и пойти к руководству. Есть тысяча вариантов. Черт знает, может она сама принесла эту рыбу. Наш интернат работает с 72-го года. Здесь было много людей. Сейчас самому пожилому 92 года, а молодому – 28 лет. Если бы не было надлежавшего ухода, люди бы не доживали до таких лет. Вы бы посмотрели, в каком состоянии приезжают к нам старики и потом через время их состояние улучшается. Этого никто не видит. Все видят лишь единичные случаи, и я не могу сказать, что это правдоподобно.





21 августа в гражданском суде вынесут решение.





Иван Гайван