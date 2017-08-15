Скандальная поездка по Алаколю обойдется свадебному кортежу в круглую сумму
15 августа 2017, 16:07
Общая сумма наложенного штрафа составляет около 160 тысяч тенге.
Участники свадебного кортежа на побережье озера Алаколь полицейскими установлены и привлечены к административной ответственностиУчастники свадебного кортежа, которые проехали на набережную озера Алаколь, заплатят штраф в размере около 160 тысяч тенге, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе ДВД Восточно-Казахстанской области.
По информации пресс-службы, свадебный кортеж в воскресенье, 13 августа, около семи часов вечера нарушил правила дорожного движения, проехав вдоль тротуара на побережье озера Алаколь.
"Сотрудники полиции установили все автотранспортные средства, нарушившие ПДД, а также их водителей. Составлены административные протокола в отношении семи водителей, которые управляли этими машинами. Общая сумма наложенного штрафа составляет около 160 тысяч тенге", — сообщили в департаменте внутренних дел региона.
Ранее региональный сайт опубликовал видео, на котором запечатлен свадебный кортеж. Видео вызвало шквал критики в Казнете.
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