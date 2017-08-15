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В Китае заработала крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция

15 августа 2017, 16:23

Она способна генерировать 40 МВт электричества и обеспечить энергией 15 тысяч домов в год.

Крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция запущена в эксплуатацию в районе города Хуайнань китайской провинции Аньхой, она находится в резервуаре, образовавшемся в бывшем угольном карьере, передает РИА Новости.

Газета China Daily пишет, что станция состоит из более чем 1200 солнечных панелей, занимающих 86 гектаров водной поверхности.

Она способна генерировать 40 МВт электричества и обеспечить энергией 15 тысяч домов в год.

Проектом руководит компания Sungrow Power Supply Co Ltd. Срок эксплуатации станции составляет 25 лет, она разработана с применением технологий, которые способны противостоять агрессивной внешней среде, в том числе жаре, соли и влаге.

Анна Раткогло.

Фото: AFP 2017 / Stringer.

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