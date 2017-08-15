В Китае заработала крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция

Она способна генерировать 40 МВт электричества и обеспечить энергией 15 тысяч домов в год.

Крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция запущена в эксплуатацию в районе города Хуайнань китайской провинции Аньхой, она находится в резервуаре, образовавшемся в бывшем угольном карьере, передает передает РИА Новости





Газета China Daily пишет, что станция состоит из более чем 1200 солнечных панелей, занимающих 86 гектаров водной поверхности.





Она способна генерировать 40 МВт электричества и обеспечить энергией 15 тысяч домов в год.





Проектом руководит компания Sungrow Power Supply Co Ltd. Срок эксплуатации станции составляет 25 лет, она разработана с применением технологий, которые способны противостоять агрессивной внешней среде, в том числе жаре, соли и влаге.





Анна Раткогло.



