Для "шейха Халила" прокурор запросил 8 лет тюрьмы
15 августа 2017, 17:07
По словам прокурора Мухтарова, вина подсудимого полностью доказана свидетельскими показаниями.
Абдухалилу Абдужаббарову предъявлено обвинение по статье 164 ч. 3 УК РК в редакции 1997 года "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
- В суде свидетели показали, что они слушали его лекции, что он называл тех, кто не читает намаз, "кафирами" и призывал не есть мясо животных, зарезанных не мусульманином, так как считает это харамом (грехом - прим. автора), - пояснил гособвинитель.
- Кроме того, Абдужаббаров не слушал имамов в мечети и всячески мешал им. Даже в мечети Атырауской области подсудимый читал проповеди, на которых говорил о том, что против мазхаба Абу канафи. После чего его последователи переставали слушать имамов.
Также прокурор Мухтаров заявил, что вину Абдужаббарова доказывает экспертиза, которая изучила его аудиолекции. Она показала, что в них есть пропаганда терроризма и призыв к вооруженому джихаду.
- Вина подсудимого полностью доказана. Просим назначить ему наказание по статье 164 ч. 3 УК РК в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - заявил прокурор.
Адвокат подсудимого отметил, что предъявленное обвинение устарело и просит снять с его подзащитного все обвинения и отпустить из под стражи.
Напомним, Абдухалил Абдужаббаров был известен среди своих последователей, как «шейх Халил». Он обвиняется в распространении радикального «чистого ислама» в Западно-Казахстанской области.
Юлия Мутылова
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