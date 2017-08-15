EXPO 2017: анонс мероприятий на 16 августа

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».

Для посетителей выставки подготовлена программа.

В этот день будет воссоздана атмосфера парижского Монмартра, и художники-портретисты, карикатуристы и графики столицы будут рисовать гостей и достопримечательности Франции.

В 11:00 состоится празднование Национального дня Республики Фиджи.





В официальной части мероприятия примет участие Премьер-министр Республики Фиджи Джосайа Вореке Байнимарама. Казахстанскую делегацию возглавит министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов.





Отметим, что павильон Фиджи расположен в плазе Тихого океана. Павильон демонстрирует фиджийскую культуру, туризм, торговлю и инвестиционные возможности. За два месяца работы Выставки павильон Фиджи посетили более 90 000 человек.





Согласно данным Бюро статистики Фиджи, в 2005 году на горную промышленность и карьерные разработки приходился 1 % ВВП, при этом большая часть доходов в этой отрасли формировалась из доходов от добычи золота и серебра. Помимо имеющихся месторождений полезных ископаемых, на островах Фиджи существует высокая вероятность присутствия нефти в прибрежных районах страны.