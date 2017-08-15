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EXPO 2017: анонс мероприятий на 16 августа

15 августа 2017, 17:38

Для посетителей выставки подготовлена программа.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».

Для посетителей выставки подготовлена программа.

Так, 16 августа в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 состоится День Искусств Французского Павильона.

В этот день будет воссоздана атмосфера парижского Монмартра, и художники-портретисты, карикатуристы и графики столицы будут рисовать гостей и достопримечательности Франции.

Приглашенные художники: Құсманбек Омарұлы, Айтжанова Алия, Жантемирова Айтолкын и Сарин Муслим

Время проведения: 11:00-13:00, 14:00-16:00

Место проведения: площадь перед скульптурой Марка Форнеса «Чрезмерно минимальный», напротив Восточного КПП.

В 11:00 состоится празднование Национального дня Республики Фиджи.

В официальной части мероприятия примет участие Премьер-министр Республики Фиджи Джосайа Вореке Байнимарама. Казахстанскую делегацию возглавит министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов.

Отметим, что павильон Фиджи расположен в плазе Тихого океана. Павильон демонстрирует фиджийскую культуру, туризм, торговлю и инвестиционные возможности. За два месяца работы Выставки павильон Фиджи посетили более 90 000 человек.

Согласно данным Бюро статистики Фиджи, в 2005 году на горную промышленность и карьерные разработки приходился 1 % ВВП, при этом большая часть доходов в этой отрасли формировалась из доходов от добычи золота и серебра. Помимо имеющихся месторождений полезных ископаемых, на островах Фиджи существует высокая вероятность присутствия нефти в прибрежных районах страны.

Уважаемые журналисты!

В 15:00 состоится Национальный День Армении.

В мероприятии примет участие Председатель Государственного комитета по туризму министерства экономического развития и инвестиций Республики Армении Зармине Зейтунцян.

В программу дня включены семинары и презентация туристических направлении государства с участием ведущих экспертов из Армении.

В культурной части Национального дня примет участие Микаел Восконян. Его считают новатором, который открыл новые исполнительские возможности музыкального инструмента тара, адаптировав его под разные стили, особенно к джазу.

Вместе с тем, в 12:30 в медиа-центре состоится пресс-конференция с участием официальной делегации Армении.

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Фото: kstnews.kz.

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