EXPO 2017: анонс мероприятий на 16 августа
15 августа 2017, 17:38
Для посетителей выставки подготовлена программа.
10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».
Для посетителей выставки подготовлена программа.
Так, 16 августа в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 состоится День Искусств Французского Павильона.
В этот день будет воссоздана атмосфера парижского Монмартра, и художники-портретисты, карикатуристы и графики столицы будут рисовать гостей и достопримечательности Франции.
Приглашенные художники: Құсманбек Омарұлы, Айтжанова Алия, Жантемирова Айтолкын и Сарин Муслим
Время проведения: 11:00-13:00, 14:00-16:00
Место проведения: площадь перед скульптурой Марка Форнеса «Чрезмерно минимальный», напротив Восточного КПП.
В 11:00 состоится празднование Национального дня Республики Фиджи.
В официальной части мероприятия примет участие Премьер-министр Республики Фиджи Джосайа Вореке Байнимарама. Казахстанскую делегацию возглавит министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов.
Отметим, что павильон Фиджи расположен в плазе Тихого океана. Павильон демонстрирует фиджийскую культуру, туризм, торговлю и инвестиционные возможности. За два месяца работы Выставки павильон Фиджи посетили более 90 000 человек.
Согласно данным Бюро статистики Фиджи, в 2005 году на горную промышленность и карьерные разработки приходился 1 % ВВП, при этом большая часть доходов в этой отрасли формировалась из доходов от добычи золота и серебра. Помимо имеющихся месторождений полезных ископаемых, на островах Фиджи существует высокая вероятность присутствия нефти в прибрежных районах страны.
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В 15:00 состоится Национальный День Армении.
В мероприятии примет участие Председатель Государственного комитета по туризму министерства экономического развития и инвестиций Республики Армении Зармине Зейтунцян.
В программу дня включены семинары и презентация туристических направлении государства с участием ведущих экспертов из Армении.
В культурной части Национального дня примет участие Микаел Восконян. Его считают новатором, который открыл новые исполнительские возможности музыкального инструмента тара, адаптировав его под разные стили, особенно к джазу.
Вместе с тем, в 12:30 в медиа-центре состоится пресс-конференция с участием официальной делегации Армении.
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Фото: kstnews.kz.
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