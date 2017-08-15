В Жамбылской области рызыскивают неплательщиков алиментов
15 августа 2017, 18:11
По результатам ранее проведенной работы 6 должников уже трудоустроены и погашают свои долги. Еще 21 человек ждут своей очереди.
Шуской межрайонной прокуратурой в рамках проекта «Алименты. 30 шагов против неуплаты» проведена акция «День открытых дверей».
«Цель нашей встречи - постараться разрешить Ваши вопросы на месте, освободив от нужды ходить по кабинетам в поисках ответов», - отметил и.о. Шуского межрайонного прокурора Марат Естаев, открывая встречу.
На встречу были приглашены представители судебной власти, местного исполнительного органа, полицейской службы, судебные исполнители.
В ходе приема удалось разрешить немало вопросов женщин, воспитывающих детей в одиночку.
Так, при содействии Отдела образования, 4 детей полностью обеспечены школьными принадлежностями и включены в список на получение бесплатного питания. Женщинам, желающим работать, Отделом занятости предложены вакантные места. Вопрос трудоустройства 3 матерей уже разрешен.
На особый контроль взят вопрос розыска и последующего трудоустройства 5-х должников, уклоняющихся от уплаты алиментов. По результатам ранее проведенной работы 6 должников уже трудоустроены и погашают свои долги. Еще 21 человек ждут своей очереди.
Также, по значительной части интересующих вопросов жителям на месте даны разъяснения и консультации.
К примеру, за помощью в получении алиментов с должника, выехавшего на ПМЖ в Российскую федерацию, обратилась жительница Шу, являющаяся опекуном своей внучки. Для направления судебного акта на исполнение в РФ судебному исполнителю поручено провести процедуру подачи о признании и исполнении решения в соответствии с положениями Конвенции о международном порядке взыскания алиментов на детей, ратифицированной Законом Республики Казахстан от 09.04.2016 года.
Кроме того, прокурорами разъяснен порядок обжалования действий и решений должностных лиц и государственных органов в свете нового Закона «О прокуратуре». Во всех офисах судебных исполнителей уже размещена информация о том, куда и как следует обратиться в случае несогласия с действиями судебного исполнителя, телефоны доверия Министерства юстиции.
Уходя, жители выразили свои слова благодарности организаторам за плодотворную встречу и оказанную помощь.
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