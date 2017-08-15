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Познер назвал провальным интервью с «беспомощным» Шнуровым

15 августа 2017, 21:24

Познер указал, что знает о том, что Шнуров посчитал свое времяпрепровождение в его передаче скучным.

Телеведущий Владимир Познер признался в том, что считает свое интервью с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым провальным. С таким заявлением он выступил в эфире радиостанции Baltkom, пишет Лента.ру.

«(Шнуров) оказался никакой, я просто был поражен этому. Ему нечего было сказать, он не отвечал на вопросы, он был пустой, неинтересный. Я не знал, что он такой. Я не хочу сказать, что он глупый. Но он провалил это интервью!», — рассказал телеведущий.

Познер указал, что знает о том, что Шнуров посчитал свое времяпрепровождение в его передаче скучным. «Но чем он мог взять меня на эфире — матом? Нет. Он провалил это интервью. Я ничего не узнал, ничего!» — добавил журналист.

Также Познер сказал, что Шнуров показался ему беспомощным. «Он в перерывах закуривал нервно, при том, что в студии курить нельзя. Я говорил ему об этом, но он ничего не мог с собой поделать», — рассказал телеведущий.

Сергей Шнуров 10 октября прошлого года побывал в гостях у Владимира Познера на Первом канале. В мае музыкант признался, что во время интервью ему было скучно. Он добавил, что пришел на интервью, поскольку являлся тогда сотрудником Первого канала. «У меня нет пиетета к этому человеку, это не как будто бы я сходил на исповедь к Господу Богу», — рассказал музыкант.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости


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