Республиканская акция «Народный юрист» впервые состоится в Актобе

Адвокаты, юристы и представители государственных органов совместно с ИС «Параграф» и zakon.kz проведут социальную акцию «Народный юрист» в Актобе.

Не знаете, у кого получить юридическую консультацию, если вас незаконно уволили, привлекли к административной ответственности, начислили слишком большие налоги, вы хотите поменять фамилию, оформить наследство или получить возмещение ущерба от ДТП? А может у вас есть вопросы к представителям государственных органов?





Приходите на акцию «Народный юрист» и получите бесплатную правовую помощь. Акция состоится по адресу: Актюбинский университет имени Сактагана Баишева, г. Актобе, ул. Братьев Жубановых, 302А. 22 августа в 17:00 .





Юристы, адвокаты и представители органов государственной власти проконсультируют всех желающих по любым правовым вопросам.





Акцию поддержали лучшие специалисты г. Актобе: Толыкбаева Асель, Абилгазина Индира, Алпанова Айгерим, Егизбаев Азамат, Окшантаев Аманжол, Абдулина Эльвира, Ажигалиева Нуржамал, Нагорный Степан, Дербисалинов Альмурат, Изтлеуова Раушан, Таскинбаев Алмат, Чебан Владимир, Казиева Алия, Баймуханова Салтанат, Утенова Пакиза, Калдыбекова Назгуль, Жолдыбаева Анара.









Напомним , что за 2016-2017 год более 4 700 человек получили бесплатные консультации юристов в ходе акции «Народный юрист».







