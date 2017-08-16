В США начали взимать плату за посещение могилы Элвиса Пресли

Многие фанаты восприняли это как оскорбление и заявили, что больше не намерены приезжать к месту, где покоится их кумир.

Организаторы ежегодного ночного бдения, которое на протяжении 40 лет проходит в поместье артиста "Грейсленд", в этом году решили брать почти по 29 долларов с каждого посетителя. Как сообщает телеканал Fox News, этот шаг вызвал недовольство фанатов короля рок-н-ролла, передает передает Life





- Я с нетерпением ждал мероприятия в этом году, но организаторы придумали всё это. Я больше не хочу приезжать в Мемфис. Люди, которые поступили так, не фанаты Элвиса, а бизнесмены. Всё, что их интересует, это получение прибыли, - рассказал житель штата Иллинойс Фред Шварц.





Организаторы в свою очередь настаивают, что сбор средств отчасти продиктован вопросами безопасности: всё-таки ежегодно могилу Элвиса посещают около полумиллиона человек со всего мира. Кроме того, покупаемый за 28,75 доллара браслет послужит пропуском не только к месту упокоения Пресли, но и станет входным билетом в новый развлекательный комплекс, посвящённый жизни и творчеству исполнителя.



