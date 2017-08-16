В РК инфляция за 7 месяцев составила 3,8%

В июле 2017 года инфляция в месячном выражении сложилась на уровне 0,1%, что является минимальным значением за последние два года, т.е. с момента перехода на режим инфляционного таргетирования, сообщает пресс-служба Национального банка, передает Zakon.kz.

За 7 месяцев инфляция составила 3,8% и остается ниже показателя аналогичного периода предыдущего года (5,2%).

По информации Нацбанка, годовая инфляция снизилась в июле до 7,1%, что было обусловлено стабилизацией ситуации на рынке продовольствия. Годовая инфляция находится в пределах установленного на 2017 год коридора в 6-8%.

Показатель базовой инфляции в годовом выражении также продолжил свое снижение до 6,7%, отражая постепенное улучшение инфляционного фона.

«Ежемесячный опрос населения по восприятию инфляции в июле показал устойчивость инфляционных ожиданий при незначительных колебаниях в распределении ответов респондентов», - говорится в сообщении. - Рост цен за прошедший месяц воспринимается большинством опрошенных (43%) как умеренный, на 10 п.п. меньшее количество респондентов, оценивающих его как сильный. Оценка населением роста цен за последние 12 месяцев практически не изменилась».

При этом увеличилась доля населения, ожидающего умеренно растущую и снижающуюся ценовую динамику в следующем месяце.

Среди тех, кто ожидает роста цен на протяжении следующих 12 месяцев, преобладает мнение о сохранении темпов роста на текущем уровне (доля увеличилась с 36,3% до 38,9%).

«В июле 2017 года количественная оценка инфляции на год вперед (инфляционные ожидания), рассчитываемая по данным ответов на вопрос «Как, по Вашему мнению, в целом изменятся цены в следующие 12 месяцев?», подтверждает закрепление инфляционных ожиданий населения внутри целевого коридора на 2018 год (5-7%) и составляет 6,4%», - резюмировали в Нацбанке.