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Самый большой плавательный бассейн в Шымкенте продали на торгах

16 августа 2017, 11:37

Покупатель остался неизвестным.

Сегодня состоялись торги «Центрального водно-спортивного комплекса» на стадионе им.Кажимукана в Шымкенте, который ранее принадлежал управлению физической культуры и спорта Южно-казахстанской области, передает TVK.

При стартовой цене в 1 миллиард 213 миллионов тенге, самый большой бассейн в городе продали за полтора миллиарда тенге. Покупатель, к слову, остался неизвестным.

Отметим, что комплекс оборудован в соответствии с мировыми стандартами для проведения соревнований международного уровня. Вокруг бассейна установлены теплые полы, вода прогревается до нужной температуры. Тренировки в комплексе проводятся по четырем видам: плавание, водное поло, синхронное плавание и прыжки в воду.

Между тем, по неподтвержденным данным, все спортивные объекты, находящиеся в государственном управлении, будут проданы. В числе прочих к ним относятся Центральный стадион имени Кажимукана и ледовый дворец «Муз сарайы».

Фото с сайта tvk-uko.kz

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