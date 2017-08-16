Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Ученые объяснили секрет популярности "Игры престолов"

16 августа 2017, 12:05

Специалисты развенчали миф о том, что миллионы телезрителей привлекают в сериале сцены насилия и эротики.

Американские исследователи узнали, почему фанаты "Игры престолов" по всему миру так сильно любят этот сериал, передает РИА Новости.

Ученые провели необычный эксперимент: во время просмотра сериала фанаты надевали часы, фиксирующие их сердечные ритмы. Гаджеты показали, какие сцены волнуют фанатов больше всего.

Выяснилось, что главная причина популярности "Игры престолов" – диалоги между героями.

Таким образом специалисты развенчали миф о том, что миллионы телезрителей привлекают в сериале сцены насилия и эротики.

Фото: Bighead Littlehead.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...