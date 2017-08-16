Ученые объяснили секрет популярности "Игры престолов"
16 августа 2017, 12:05
Специалисты развенчали миф о том, что миллионы телезрителей привлекают в сериале сцены насилия и эротики.
Американские исследователи узнали, почему фанаты "Игры престолов" по всему миру так сильно любят этот сериал, передает РИА Новости.
Ученые провели необычный эксперимент: во время просмотра сериала фанаты надевали часы, фиксирующие их сердечные ритмы. Гаджеты показали, какие сцены волнуют фанатов больше всего.
Выяснилось, что главная причина популярности "Игры престолов" – диалоги между героями.
Таким образом специалисты развенчали миф о том, что миллионы телезрителей привлекают в сериале сцены насилия и эротики.
Фото: Bighead Littlehead.
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