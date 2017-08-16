Ученые объяснили секрет популярности "Игры престолов"

Специалисты развенчали миф о том, что миллионы телезрителей привлекают в сериале сцены насилия и эротики.

Американские исследователи узнали, почему фанаты "Игры престолов" по всему миру так сильно любят этот сериал, передает передает РИА Новости





Ученые провели необычный эксперимент: во время просмотра сериала фанаты надевали часы, фиксирующие их сердечные ритмы. Гаджеты показали, какие сцены волнуют фанатов больше всего.





Выяснилось, что главная причина популярности "Игры престолов" – диалоги между героями.





Таким образом специалисты развенчали миф о том, что миллионы телезрителей привлекают в сериале сцены насилия и эротики.



