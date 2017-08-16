Казахстанские фермеры получили возможность брать дешевые кредиты

На пресс-конференции в Правительстве РК председатель правления Аграрной кредитной корпорации Нармухан Сарыбаев сообщил, что казахстанские предприятия, работающие по направлениям сельского хозяйства, имеющим экспортный потенциал, отныне могут получить длинные деньги по сниженным процентным ставкам , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Инвестиционные проекты по созданию, расширению и модернизации маслозаводов, мясокомбинатов, птицефабрик мясного направления, комбикормовых заводов, свинокомплексов, плодовощехранилищ, тепличных комплексов, товарного рыбопроизводства, закладке интенсивных садов и не только, - теперь в приоритете финансирования», - сказал он.





Как напомнил спикер, глава государства поставил задачу, что аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики.





«Одним из целевых индикаторов по данному направлению является увеличение экспорта продовольственных товаров на 40% к 2021 году путем диверсификации производства сельскохозяйственной продукции. В целях содействия повышению конкурентоспособности казахстанских сельхозпроизводителей, а также увеличению производства и экспорта продукции, «Аграрная кредитная корпорация» с конца 2016 года реализует программу «АгроЭкспорт», направленную на финансирование инвестиционных проектов», - сообщил глава АКК.





По его словам, бюджет программы на текущий год составляет около 80 млрд тенге, который включает в себя собственные средства Корпорации, деньги из ЕНПФ, а также капитал, привлеченный у международных финансовых институтов.





«В августе этого года Корпорация провела переговоры с израильским Агроконсорциумом «Polevoi Group», который намерен выделять до 1 млрд долларов для финансирования казахстанского агробизнеса. Фонд планирует принять участие в реализации проектов во всех отраслях сельского хозяйства, путём предоставления долгосрочных ссуд, совместного финансирования предприятий в объеме до 85 % от их проектной стоимости. Немаловажным направлением является привлечение в АПК Казахстана современных израильских технологий и сельхозоборудования на базе создаваемых совместных предприятий», - проинформировал Н. Сарыбаев.





Также он отметил, что программа «Агроэкспорт» порадует отечественных сельхозпроизводителей максимально сниженной ставкой кредитования, которая для конечного заемщика составляет 8% годовых.





«Предусмотрен длительный срок кредитования - до 10 лет, а льготный период, по прошествии которого начинается выплата кредита, длится до 2 лет. Обязательные требования программы - стабильное финансовое положение, наличие бизнес-плана, участие в проекте собственными средствами не менее 15%, а также наличие залогов. Кредит можно получить на приобретение основных средств, в том числе модернизацию объектов; строительно-монтажные работы, в том числе реконструкцию; пополнение оборотных средств в рамках реализации инвестпроекта», - пояснил спикер.





В то же время, по его данным, средства по программе «АгроЭкспорт» будут выделяться как напрямую от АКК, так и по линиям казахстанских банков второго уровня. Соответствующие соглашения Корпорация подписала с рядом банков. Клиенты, желающие профинансироваться на создание инвестпроектов, могут подавать документы в филиалы банков в городах присутствия по Казахстану.





«Один из крупных проектов, который будет финансироваться по программе «АгроЭкспорт», - создание агропарков на юге страны. Проект реализуется в целях экономического развития Южно-Казахстанской и Жамбылской областей путем консолидации государственного и частного секторов для привлечения инвестиций в развитие малого и среднего бизнеса. Льготное финансирование будет осуществляться по направлению создания и развития интенсивных яблоневых садов, строительства фруктохранилищ и перерабатывающих предприятий, а также сопутствующих производств в южных регионах», - уточнил председатель правления Корпорации.





Ксения Давыдова, Астана