Уфологи опубликовали видео с инопланетянином на борту МКС
16 августа 2017, 14:57
Автор видео не уверен на все сто процентов, что это инопланетянин.
На одном из YouTube-каналов уфологи опубликовали видео, на котором можно увидеть инопланетянина на борту МКС. Кадры были сделаны во время прямой трансляции с камер космической станции, передает Vistanews.ru.
Посмотрев видео можно увидеть странную фигуру серого цвета, которая находится внутри МКС. Она очень напоминает какого-то инопланетянина, который держит в руках предмет красного цвета.
Отмечается, что автор видео не уверен на все сто процентов, что это инопланетянин. По его словам, это может быть искривлённое отражение какого-нибудь предмета или силуэт космонавта. Но всё же, считает уфолог, при детальном изучении видео можно предположить, что это действительно инопланетная форма жизни, которая участвует в секретной программе (например, NASA) по налаживанию контакта с пришельцами. В качестве аргумента автор приводит факт того, что через 20 секунд после появления этого странного силуэта в иллюминаторе, камера была выключена и перенаправлена в сторону Земли.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда уфологи подозревают NASA (а вместе с ними и иные космические агентства) в утаивании информации. По их мнению, слишком уж часто ломаются камеры, если в их объектив попадает что-либо интересное или загадочное.
Фото: vistanews.ru.
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