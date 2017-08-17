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Акция «день открытых дверей» в Больнице Медицинского центра Управления делами Президента РК

17 августа 2017, 08:00

С начала года в Больнице МЦ УДП РК были проведены уже пять подобных акций.

19 августа 2017 года с 9-00 до 15-00 часов в Больнице Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан состоится акция «День открытых дверей» для жителей и гостей столицы с бесплатной консультацией ведущих специалистов, которая проводится с целью привлечения внимания широких слоев населения к состоянию собственного здоровья при помощи специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в нашей Больнице.

С начала года в Больнице МЦ УДП РК были проведены уже пять подобных акций. В рамках дней открытых дверей специалистами Больницы проконсультировано свыше 900 пациентов, а также проведено более 2500 диагностических исследований. Данные акции являются традиционными и доступны всем желающим.



Лучшие специалисты Больницы при проведении консультаций и диагностических исследований будут вести отбор пациентов, нуждающихся в стационарном лечении в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Кроме того, для тех, чье заболевание не входит в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, кто желает особых сервисных условий пребывания, в больнице оказываются платные услуги, включающие в себя высокий уровень лабораторной, инструментальной и клинической диагностики, интенсивное комплексное лечение и эффективную медицинскую реабилитацию больных.

8 (7172) 70 80 90 http://bmcudp.kz/ru/

Время проведения: 09.00-15.00 ч, 19 августа 2017 г.,

Место проведения: улица Е495, здание №2



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