Акция «день открытых дверей» в Больнице Медицинского центра Управления делами Президента РК

С начала года в Больнице МЦ УДП РК были проведены уже пять подобных акций.

19 августа 2017 года с 9-00 до 15-00 часов в Больнице Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан состоится акция «День открытых дверей» для жителей и гостей столицы с бесплатной консультацией ведущих специалистов, которая проводится с целью привлечения внимания широких слоев населения к состоянию собственного здоровья при помощи специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в нашей Больнице.





С начала года в Больнице МЦ УДП РК были проведены уже пять подобных акций. В рамках дней открытых дверей специалистами Больницы проконсультировано свыше 900 пациентов, а также проведено более 2500 диагностических исследований. Данные акции являются традиционными и доступны всем желающим.









Лучшие специалисты Больницы при проведении консультаций и диагностических исследований будут вести отбор пациентов, нуждающихся в стационарном лечении в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.





Кроме того, для тех, чье заболевание не входит в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, кто желает особых сервисных условий пребывания, в больнице оказываются платные услуги, включающие в себя высокий уровень лабораторной, инструментальной и клинической диагностики, интенсивное комплексное лечение и эффективную медицинскую реабилитацию больных.





8 (7172) 70 80 90 http://bmcudp.kz/ru/





Время проведения: 09.00-15.00 ч, 19 августа 2017 г.,





Место проведения: улица Е495, здание №2







