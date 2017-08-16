Выставку ЭКСПО-2017 не продлят в Астане

Дирекция выставки рада увеличению доходности предприятий казахстанских бизнесменов, тем более, что развитие туризма в стране - одна из целей ЭКСПО.

Международную выставку «Астана ЭКСПО-2017» продлить по просьбе столичных предпринимателей не получится. Об этом сегодня на пресс-конференции сказал директор департамента по связям с общественностью «НК Астана ЭКСПО — 2017» Сергей Куянов , передает корреспондент Zakon.kz





По его словам, дирекция выставки рада увеличению доходности предприятий казахстанских бизнесменов, тем более, что развитие туризма в стране - одна из целей ЭКСПО.





«Сегодня очевидно, что эта задача выполнена, тренд создан и сейчас нужно его просто развивать. В то же время выставка Астана ЭКСПО-2017 работает по регламенту международного бюро выставок (МБВ), согласно которому специализированные выставки длятся три месяца и это первый фактор, по которому мы не можем положительно ответить на инициативу столичных предпринимателей», - сказал Куянов.





«С другой стороны, международные участники выставки, а это – самая большая часть экспозиций ограничены в бюджетах временными рамками. Соответственно, для них продление сроков выставки тоже будет очень большой проблемой», - добавил он.





К слову, под письмом опубликованном накануне и адресованном руководстве АО НК «Астана ЭКСПО-2017» и МБВ подписалось порядка 30 компаний. Среди них туроператоры, представители гостиничного и ресторанного бизнеса.





«Вместе с тем положительным моментом для туристических компаний является то, что в качестве туристического объекта остается, например, центральное сооружение выставки - сфера «Нур Алем». Также как Эйфелева башня в Париже или Атомиум в Брюсселе, она остается как символ города, как туристическая достопримечательность, собственно говорят, активный туристический объект, который будет называться «Музей будущего» и будет постоянно работать», - сказал С.Куянов.





Он также отметил, что свою работу продолжат и после завершения выставки одни из самых посещаемых объектов: АРТ-центр и зона лучших практик (за 2 месяца их более 120 тысяч человек), тематические павильоны (184 тысячи человек).





«По своему профилю будут работать Конгресс-холл, Холл Энергии. Таким образом, используя импульс, который создал ЭКСПО для развития внутреннего и въездного туризма, нам кажется, что туристические компании и операторы и смежные с ними отрасли смогут и дальше вполне активно и успешно зарабатывать на этом», - заключил он.





В целом, по информации Куянова, с начала проведения выставки Астану посетило 1 772 489 туристов, что в 4,5 раза больше, чем в прошлом году.





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Татьяна Ковалева, Астана