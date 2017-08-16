В Акмолинской области будет построена крупнейшая в Центральной Азии птицефабрика
16 августа 2017, 15:43
Общая стоимость первой очереди проекта составляет 33,5 млрд тенге, сумма займа со стороны БРК сроком до 10 лет - 16,1 млрд тенге.
«Банк Развития Казахстана» (дочерняя структура холдинга «Байтерек», БРК) начал финансирование строительства первой очереди птицефабрики в Буландынском районе Акмолинской области.
«Речь идет не только о крупнейшей инвестиции БРК в пищевой отрасли. Это крупнейшая инвестиция за всю историю птицеводства страны», - сообщил заместитель председателя правления БРК Думан Аубакиров сегодня на пресс-брифинге в Астане.
Общая стоимость первой очереди проекта составляет 33,5 млрд тенге, сумма займа со стороны БРК сроком до 10 лет - 16,1 млрд тенге.
Как сообщила Служба по связям с общественностью БРК, производительность первой очереди птицефабрики составит 30 000 тонн бройлеров в живом весе в год. После ввода в строй второй очереди Макинская птицефабрика по объемам производства «станет крупнейшей в регионе Центральной Азии». Ввод в эксплуатацию первой очереди птицефабрики запланирован на третий квартал 2018 года. Будут введены в строй 4 площадки по выращиванию бройлеров с двенадцатью птичниками на каждой, инкубатора, завода по переработке птицы. Вторая очередь будет введена в эксплуатацию в 2020 году, включает в себя строительство дополнительно 48 птичников на четырех площадках и, соответственно, увеличение мощности предприятия до 60 000 тонн продукции в живом весе в год.
В целях соблюдения требований биобезопасности и экологичности производства на предприятии будет использоваться высокотехнологичное энергосберегающее оборудование на стадиях инкубационного производства, убоя птицы и производства мясокостной муки.
Учредитель группы компаний «Aitas» Серик Толукпаев пояснил на пресс-брифинге, что имеет большой опыт производства и реализации на казахстанском рынке куриного мяса под брендом «Кус-Вкус» (Усть-Каменогорская птицефабрика). В настоящее время «Aitas» производит порядка 22 000 тонн куриного мяса в год. «Мы утроим свое производство. Я думаю, что мы плотно закроем рынок Астаны, Караганды, Северного Казахстана, частично будем экспортировать в Россию», - отметил С.Толукпаев.
В частности, сказал он, компания планирует довести свою долю рынка охлажденной и замороженной курицы Астаны до 50-55% с нынешних 30%.
Что касается импортозамещения, порядка 150 000 тонн курятины Казахстан ежегодно завозит, мощность Макинской птицефабрики «позволит почти на треть сократить импорт мяса птицы».
Общий объем инвестиций в рамках проекта, по данным С.Толукпаева, составит 47 млрд тенге, включая 5 млрд тенге государственных инвестиций в инфраструктуру. Основные инвестиции ожидаются в текущем году –около 20 млрд тенге, ранее уже было инвестировано свыше 9 млрд тенге. Порядка 1 000 рабочих мест планируется создать в Макинске.
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