Кандидат проекта "100 новых лиц Казахстана" Бахытжан Бухарбай: Нашему народу не хватает новых героев

Портал Zakon.kz продолжает знакомить читателей с кандидатами в проект "100 новых лиц Казахстана". Сегодня мы расскажем о Бахытжане Бухарбай.





Бахытжан - политолог, журналист, художник, автор проектов по развитию казахского языка. Родился в 1987 году.





Бахытжан является автором нескольких книг - Алматы сегодня (2010, в соавторстве), "Қарулы қақтығыстардағы ақпараттық технологиялар: әлемдік тәжірибе және келешегі" (2012), "Қазақстан-2050. Терминологиялық анықтамалық" (2014, в соавторстве), "Күміс кітап" (2016).





Кроме этого Бахытжан рисует. В Казахстане проходили его персональные художественные выставки: «Өмір шеңбері» в 2014 году в Алматы и выставка графики, посвященная 30-летию Шубаркольского угольного месторождения, которая прошла в Астане, Алматы и Шымкенте в 2015 году.





Имеет благодарственное письмо Президента РК (2012), получил республиканскую премию «Нұр Сұңқар» в области журналистики в 2013 году. Бахытжан - автор идеи памятной монеты к 550-летию Казахского ханства, которая была выпущена Национальным банком РК в 2015 году.





- Бахытжан расскажите, чем вы сейчас занимаетесь?





- Я сейчас в свободном плавании, пытаюсь реализовать свои проекты, касающиеся развития казахского языка, к примеру клуб разговорного казахского языка "BAS QOSU". Еще есть несколько проектов, которые пока я нигде не афишировал. По образованию я политолог, работал в Казахстанском институте стратегических исследований (КИСИ) почти три года. После этого занимался творчеством, организовал художественные выставки, написал книгу на казахском языке "Күміс кітап".





- Расскажите подробнее о книге. Для кого она?





- "Күміс кітап" написана в формате "короткого рассказа". Всего в книге 50 отдельных рассказов, объединенных в пять глав. Они последовательно раскрывают эволюцию «человека читающего», начиная с того, как самому стать читателем, и заканчивая тем, как сформировать другого читателя.





Книги развивают у людей свои ценности, а когда своих нет, то ты ищешь их в чужих идеях, людях, при этом перестаешь верить в свои силы, потенциал, начинаешь думать чужими мыслями.





На книге я не заработал. Задача была другая. По результатам социологических исследований, около 80% нынешней казахстанской молодежи редко читают книги или не читают их вообще. Это настолько тревожная тенденция, что человеку, который связывает свою дальнейшую судьбу с этой страной, не переживать по этому поводу было бы очень неправильно.





Я решил описать свой опыт 17-летний чтения книг - как сформироваться читателю, как выбирать чтиво, собирать библиотеку, с кем делиться книгами, образовывать круг общения.





Среди казахоязычной аудитории и в социальных сетях люди наперегонки стали писать о моей книге, выкладывать рецензии.

Меня подержали друзья, я был уверен в том, то книга быстро разойдется. За спонсорской поддержкой я обращался в три банка, но меня там не поддержали. Презентация была в "Меломане", директору которого я объяснил суть, что книга социальная и зарабатывать я на ней не хочу. Она стоила всего 1090 тенге. К слову, все мои проекты были реализованы без поддержки государства.





После того, как книга вышла, она быстро распродалась, получила около 200 отзывов в социальных сетях. Некоторые квазигосударственные структуры интересовались книгой, некоторым было интересно с филологической точки зрения, но все это осталось только лишь на словах.









- Расскажите про ваш проект "Men Qazaqpyn" и курсы по обучению казахскому языку.





Справочно. Серия видеороликов Men Qazaqpyn состоит из 25 выпусков и выходила в Казнете в 2013 году. Героями проекта становились представители разных национальностей, в совершенстве владеющие казахским языком. В каждом выпуске они рассказывали зрителям о своем опыте изучения языка, делились советами, приводили интересные истории.





- Все началось с одной инициативы в Интернете. Я начал делать интерпретации казахских пословиц на русский язык. Это было интересно аудитории. От людей, которые меня лично не видели и не знают, посыпались вопросы. Складывалось определенное впечатление в обществе, что я филолог, специалист в области языка. Стали спрашивать, интересоваться - а почему в этом случае нужно использовать это или иное окончание. Я владею языком, но я не филолог и не смогу объяснить, почему так, а не иначе.





Потом родился проект Men Qazaqpyn. Мы сделали серию интервью. Одно дело, когда я, носитель языка, говорю - ребята, давайте учить казахский язык! Совсем другое дело, когда об этом говорит представитель другой национальности, не казах. Этот человек рассказывает о своем опыте, что выучил казахский язык и получил какие-то преференции. Это звучит более убедительно.





Я эту практику заимствовал из казахоязычных газет. Некоторые из них публиковали достаточно развернутые интервью с представителями разных национальностей, к примеру японцами, немцами, корейцами. Эти люди на казахском языке излагали суть того, как они овладели языком, рассказывали о том, как при изучении языка нужно обходить какие-то подводные камни и так далее...Но возникает любопытная ситуация - если ты читаешь на казахском языке, то эта информация тебе уже не нужна. На русском языке, как правило, такие интервью и раньше, и сейчас, не публикуются.





Сначала мы думали публиковать на русском языке. Ведь такая информация может заинтересовать достаточно большую аудиторию. Но у людей возникало сомнение - а вдруг мы выбираем кандидата, который языком то особо и не владеет, из текста же этого не видно. Тогда мы решили снимать интервью на видео. Разговор был полностью на казахском языке с русскими субтитрами. Это было достаточно интересно, за полгода у роликов было более миллиона просмотров.





- Расскажите о клубе "BAS QOSU".





- Как у русских говорят - раз назвался груздем, так полезай в кузов. После проекта "Men Qazaqpyn" часть свободного времени я стал уделять вопросу развития языка, были организованы курсы. Но для того, чтобы курсы существовали, нужно было платить аренду и деньги преподавателям. Поэтому позже мы в 2014 году перешли на формат бесплатного клуба разговорного языка - он называется "BAS QOSU". Он существует до сих пор.





Это мощнейший проект. Без ложной скромности можно сказать, что это проект №1 в Казахстане. У нас есть результаты - более 500 человек выучили казахский язык, к нам приезжали представители из более 15 стран, в гостях у нас был аким города Алматы Бауыржан Байбек. В этом году к нам в клуб приезжала женщина из России. У нее возник интерес к языку после смерти Батырхана Шукенова. Она услышала его песни, проявила живой интерес, начала учить язык. За какие-то три месяца его освоила. Она услышала о нашем клубе, ей стало интересно. При помощи некоторых ребят из Казахстана, она приехала сюда. Мы ее встретили, чествовали по казахским традициям, подарили домбру. Это была очень интересная встреча.





Участие в клубе бесплатное. К сожалению, этот проект пока не получил никакой поддержки со стороны государства.





- Поделитесь вашим мнением о проекте "100 новых лиц Казахстана".





- Проект, на мой взгляд, нужен казахстанцам. Потому что нашему народу не хватает новых героев. Каждый герой - это модель поведения, как маяк для ориентирования. Молодой человек с неокрепшим сознанием, отсутствием жизненного опыта, не может ориентироваться. Сейчас в Казахстане такие герои это в основном или представители шоу-бизнеса, или чиновники, или бизнесмены.





Это три поля, которые востребованы среди подрастающего поколения. И это нормально, потому что молодые ребята хотят быть счастливым, жить в достатке. Они смотрят - кто у нас живет в достатке? Бизнесмены или, например, певцы. Нет других моделей. Молодые ученые, которые получают заработную плату в 40 тысяч тенге в месяц, они не могут быть моделями. Они патриоты своей профессии, своей страны, они работают на науку, но, к сожалению, в этом сегменте труд оценивается не очень достойно.





Все хотят быть богатыми и популярными. А кто будет развивать науку, получать технические специальности, кто пойдет в медицину, искусство. Именно для этого проект "100 новых лиц Казахстана" и нужен. Если мы не видим преданных ученых, художников, инженеров, изобретателей, это не говорит о том, что у нас в Казахстане их нет. Это только говорит о том, что мы о них ничего не знаем.





Вытащите эти имена, покажите, выслушайте их проблемы. Не помешала бы таким людям финансовая подпитка, не для того, чтобы купить себе новый костюм, а для того, чтобы проводить свои какие-то исследования, научные изыскания. С другой стороны, не хватает и моральной поддержки. В этом отношении проект он скорее нужен, чем нет. Но на данный момент пока непонятны критерии отбора в проект. Я видел и свое имя на сайте и попросил убрать меня из списка. Потому что, по моему мнению, в проекте должны быть не медийные личности. Которые нигде в СМИ не светились. Больше поддержка нужна людям, которых никто не знает, которые просто делают свое дело, у которых нет цели стать известными.





- Спасибо вам за беседу!





Напомним, цель уникального проекта - найти и показать подлинные истории людей, достигших успеха благодаря упорному труду, знаниям и таланту.

Проект создан по предложению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Глава государства первым заговорил о необходимости обратить внимание общественности на историю современников и создать новую мультимедийную площадку, где каждый сможет ознакомиться с ними.





Как уже сообщалось ранее, реализация проекта "100 новых лиц Казахстана" состоит из нескольких этапов. Первый - сбор заявок. Нужно зайти на сайт 100esim.el.kz и заполнить форму заявки. На сайте проекта доступны все истории, каждый желающий сможет поделиться впечатлениями от увиденного, и рассказать об этом в социальных сетях.





Далее рабочая группа и экспертная комиссия, на основе поступивших предложений, экспертной оценки, а также с учетом общественного мнения, выберет героев, которые станут участниками проекта «100 новых лиц Казахстана».



