Нормы выдачи молока или равноценных пищевых продуктов по новым правилам

Нормы выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов, утвержденные приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 28 декабря 2015 года № 1056, будут действовать с 26 августа 2017 года в новой редакции в соответствии с изменениями, внесенными приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 30 июня 2017 года № 186.

Что изменилось: нормы выдачи представлены в виде таблицы, в которой указываются нормы выдачи питьевого молока за смену и наименование химических веществ, при работе с которыми выдается питьевое молоко до 3,2 % жирности по 0,5 литра за смену независимо от продолжительности смены в дни фактической занятости работника на работах, связанных с производством или применением этих химических веществ.

Таблица дополнена примечанием, где приведено понятие питьевого молока.

То есть фактически нормы выдачи работникам молока не изменились, и сохраняются в количестве 0,5 литра за смену.

При этом в таблице «Нормы выдачи работникам равноценных пищевых продуктов» исключена строка 4, где было указано, что нормы выдачи за смену продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания при вредных условиях труда устанавливается заключением врача-диетолога, разрешающим применение диетического питания.

Таким образом, выдача работникам равноценных пищевых продуктов возможна только в виде:

- кисломолочных жидких продуктов, в том числе обогащенных, с содержанием жира до 3,5 % (кефир разных сортов, простокваша, ацидофилин, ряженка), йогуртов с содержанием жира до 2,5 % - в количестве 500 г за смену;

- творога не более 9 % жирности - в количестве 100 г за смену;

- сыра не более 24 % жирности - в количестве 60 г за смену.

Таблица «Нормы выдачи работникам равноценных пищевых продуктов» также дополнена примечанием с приведением понятий кисломолочных и молочных продуктов в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013, принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года № 67).