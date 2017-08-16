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В Шымкенте молодые люди устроили танцы на светофоре

16 августа 2017, 17:14

Некоторые поддержали танцующих, а некоторые осуждают их за «пляски» в неположенном месте.

В сети бурно обсуждают видео, где на одной из центральных улиц Шымкента, во время горения красного цвета светофора, водитель и пассажиры вышли из машины и станцевали на дороге, пишет Otyrar.kz.

Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на действия молодых людей. Некоторые поддержали их, а некоторые осуждают их за «пляски» в неположенном месте.


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