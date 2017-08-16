В Шымкенте молодые люди устроили танцы на светофоре
16 августа 2017, 17:14
Некоторые поддержали танцующих, а некоторые осуждают их за «пляски» в неположенном месте.
В сети бурно обсуждают видео, где на одной из центральных улиц Шымкента, во время горения красного цвета светофора, водитель и пассажиры вышли из машины и станцевали на дороге, пишет Otyrar.kz.
Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на действия молодых людей. Некоторые поддержали их, а некоторые осуждают их за «пляски» в неположенном месте.
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