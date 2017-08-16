В Алматы создадут детальную базу туробъектов и пересчитают туркомпании

Конечная база данных может охватить более 5 тысяч туробъектов и бизнесменов туристского дела в Алматы и Алматинской агломерации.

Управление туризма и внешних связей акимата Алматы совместно с Туристским информационным центром (ТИЦ) "VisitAlmaty" приступили к инвентаризации туристических объектов Алматинской агломерации, сообщает Zakon.kz.





Как отметили в ТИЦ, это первый опыт системного подхода к развитию региональной туристической отрасли в Казахстане. Результатом данных работ станет создание базы данных достопримечательностей, курортов, мест размещения и питания, магазинов и прочих объектов туристской инфраструктуры с описанием набора услуг, имеющихся удобств и качества предоставляемого сервиса.





Цель инвентаризации - определить текущее состояние объектов и субъектов индустрии туризма, выявить сильные и слабые стороны инфраструктуры. Это послужит основой для определения точек потенциального интереса для туристов, разработки рекомендаций по развитию туризма и повышения конкурентоспособности казахстанской индустрии путешествий на внешних рынках.





«Инвентаризация полезна тем, что государство будет лучше понимать потребности игроков туристской индустрии, текущее конкурентное предложение турбизнеса, а также состояние отрасли для дальнейшего планирования инвестиций, формирования возможностей для роста предпринимательства в туризме и удовлетворения рекреационных потребностей гостей и жителей города», - отметил руководитель Управления туризма и внешних связей Ерлан Жайлаубай.





В процессе инвентаризации задействованы 3 рабочие группы, одна из которых работает в формате call-центра и проводит анкетирование, а две другие выезжают и инспектируют объекты на местах.





На сегодняшний день проинспектировано более 1020 объектов по 15 направлениям, которые, помимо города Алматы, включают Кольсайские озера, Алтын-Емель, пещерный комплекс Унгыртас, урочище Тамгалы тас, городища Рахат, Талхиз и пр.





По оценке VisitAlmaty, конечная база данных может охватить более 5 тысяч туробъектов и бизнесменов туристского дела в Алматы и Алматинской агломерации.

Основная часть исследования завершится до конца 2017 года.



