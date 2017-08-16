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В КГА обвинили компании малой авиации в укрытии инцидентов

16 августа 2017, 17:30

Тоты Амирова отметила, что в комитете постараются не наказывать за ошибки, «но за нарушения наказание должно быть».

Руководство компаний в сфере малой авиации скрывают авиационные нарушения. Об этом сегодня на заседании по вопросам авиационной безопасности заявила исполняющая обязанности заместителя председателя Комитета гражданской авиации - главного государственного авиационного инспектора при Министерстве по инвестициям и развитию РК Тоты Амирова, сообщает МИА "Казинформ".

«В сфере малой авиации, в сфере сверхлегкой авиации есть случаи, когда вы скрываете инциденты, авиационные события и, в конечном итоге, мы узнаем, что произошло авиационное происшествие с жертвами или катастрофы. Поэтому мы собрали сегодня вас. Мы надеемся, что вы не будете скрывать, потому что когда мы с большими компаниями проработали этот вопрос, сразу обговорили это. И с вами хотим это сделать», - сказала она.

Тоты Амирова отметила, что в комитете постараются не наказывать за ошибки, «но за нарушения наказание должно быть».

«Все знаете, что такое ошибки в авиации и что такое нарушение. Ошибки - это непреднамеренные действия, которые могут возникнуть из-за плохой погоды или из-за техники, а нарушение - это уже осознанные действия. И сегодня мы не будем обсуждать те моменты, которые произошли из-за ошибок, но будем обсуждать вопросы нарушения. А нарушения были. В 2017 году произошли три авиационных события, которые повлекли человеческие жертвы», - резюмировала она.

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Фото: kazinform.kz

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