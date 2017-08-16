Умерла актриса Вера Глаголева
16 августа 2017, 18:55
Причиной смерти Глаголевой стало онкологическое заболевание.
Российская актриса Вера Глаголева скончалась в США. Об этом в среду, 16 августа, со ссылкой на источник, близкий к семье актрисы, сообщает «Московский комсомолец».
Собеседник журналистов сообщил, что причиной смерти Глаголевой стало онкологическое заболевание.
Вера Глаголева — актриса, режиссер, теща знаменитого российского хоккеиста Александра Овечкина.
В.Глаголева сыграла в пяти десятках фильмов. Выступала как режиссер, сценарист и продюсер. Среди самых известных киноработ – "Бедная Саша", "Маросейка, 12", "Одна война". Последний фильм под названием "Две женщины" вышел в 2014 году.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873407-4bec996e2a77cfce81ae6690885faddf
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...