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Умерла актриса Вера Глаголева

16 августа 2017, 18:55

Причиной смерти Глаголевой стало онкологическое заболевание.

Российская актриса Вера Глаголева скончалась в США. Об этом в среду, 16 августа, со ссылкой на источник, близкий к семье актрисы, сообщает «Московский комсомолец».

Собеседник журналистов сообщил, что причиной смерти Глаголевой стало онкологическое заболевание.

Вера Глаголева — актриса, режиссер, теща знаменитого российского хоккеиста Александра Овечкина.

В.Глаголева сыграла в пяти десятках фильмов. Выступала как режиссер, сценарист и продюсер. Среди самых известных киноработ – "Бедная Саша", "Маросейка, 12", "Одна война". Последний фильм под названием "Две женщины" вышел в 2014 году.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости


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