В Актобе задержали мужчину, укравшего урну с пожертвованиями
16 августа 2017, 21:51
В урне было примерно 50 тыс.тенге.
Полицейскими Актобе задержан злоумышленник, укравший в одном из супермаркетов города урну для пожертвований, в которой находилось около 50 тысяч тенге, передает Sputnik Казахстан.
По словам полицейских, 7 августа 01.45 в Саздинское отделение полиции обратились сотрудники службы безопасности магазина. Как сообщили работники охраны супермаркета, примерно в это время неизвестный вышел из павильона, прихватив с собой стеклянный ящик для пожертвований с 50 тысячами тенге внутри.
Поймав злоумышленника, полицейские выяснили, что на счету у подозреваемого еще три аналогичных преступления.
По факту сейчас ведется расследование по статье "Кража". Подозреваемого пока отпустили под подписку о невыезде.
Фото: www.masterpolymer.ru
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