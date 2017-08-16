В Актобе задержали мужчину, укравшего урну с пожертвованиями

Полицейскими Актобе задержан злоумышленник, укравший в одном из супермаркетов города урну для пожертвований, в которой находилось около 50 тысяч тенге

По словам полицейских, 7 августа 01.45 в Саздинское отделение полиции обратились сотрудники службы безопасности магазина. Как сообщили работники охраны супермаркета, примерно в это время неизвестный вышел из павильона, прихватив с собой стеклянный ящик для пожертвований с 50 тысячами тенге внутри.





Поймав злоумышленника, полицейские выяснили, что на счету у подозреваемого еще три аналогичных преступления.





По факту сейчас ведется расследование по статье "Кража". Подозреваемого пока отпустили под подписку о невыезде.





Фото: www.masterpolymer.ru







