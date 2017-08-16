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Шестую серию «Игры престолов» слили в сеть

16 августа 2017, 22:02

Виновники - партнёры HBO, которые, как показывает практика, опасней любого хакера.

Американская телевизионная сеть HBO в последнее время переживает одну крупную неудачу за другой. Вначале хакеры взломали сервера компании, украв с них порядка 1,5 Тб информации, среди которой был сценарий «Игры престолов». Затем индийские локализаторы слили в сеть ещё не вышедшую четвёртую серию седьмого сезона, сообщает Вести.ru со ссылкой на gmbox.ru

На этот же раз виновницей очередного несчастья стало дочернее предприятие и региональный партнёр компании - HBO Spain. Благодаря их халатности в сети появился шестой эпизод сериала, который должен был выйти лишь в воскресение, 20 августа.

Этот эпизод на протяжении целого часа был доступен для просмотра на сайте HBO Spain. Часть зрителей транслировала сериал в сеть, а другая – записала и выложила эту серию в интернет. Она уже доступна для скачивания на торрент-трекерах, хоть её качество и оставляет желать лучшего.

Фото: gmbox.ru



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