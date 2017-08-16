Директором по коммуникациям Белого дома стала молодая помощница Трампа

Хикс будет занимать этот пост до назначения постоянного директора.

Временно исполняющей обязанности директора по коммуникациям Белого дома вместо уволенного Энтони Скарамуччи стала одна из помощниц президента США Дональда Трампа 28-летняя Хоуп Хикс , сообщает , сообщает Росбалт

Как сообщает любимый телеканал Трампа Fox News со ссылкой на свои источники, Хикс будет занимать этот пост до назначения постоянного директора. Однако более точных сроков не называется.

Хикс, которая также занимает пост директора по стратегическим коммуникациям Белого дома, будет работать с пресс-секретарем администрации Сарой Сандерс и иметь «расширенные полномочия».

Представитель Белого дома подтвердил эту информацию, отметив, что Хикс будет работать «на переходной основе», а постоянный директор будет назван «в подходящее время».





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