ДТП с участием Mercedes и Toyota Mark II: встретились два одиночества у шинного центра
17 августа 2017, 01:43
В результате аварии пострадали шесть человек.
В Алматы на пересечении улиц Джандосова и Розыбакиева поздним вечером произошло ДТП с участием двух автомобилей: Mercedes и Toyota Mark II. В результате аварии пострадали шесть человек. Трое из них были госпитализированы в больницу, передает Zakon.kz
По словам очевидцев, автомобиль Toyota Mark II следовал по ул.Джандосова в западном направлении и на пересечении с ул.Розыбакиева встречный Mercedes при повороте налево его не пропустил. В следствии чего и произошло дорожно-транспортное происшествие. От удара "Мерс" развернуло в обратную сторону, а Mark II "улетел" на обочину вдоль витрины шинного центра.
Автомобиль чудом не залетел внутрь, водитель сумел таки спикировать и повис колесами на ступенях центра. Если бы он залетел внутрь, как утверждают очевидцы, картина ДТП была бы уже другой...
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873434-e9bacf363451759a14581174b50ad39e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...