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ДТП с участием Mercedes и Toyota Mark II: встретились два одиночества у шинного центра

17 августа 2017, 01:43

В результате аварии пострадали шесть человек.

В Алматы на пересечении улиц Джандосова и Розыбакиева поздним вечером произошло ДТП с участием двух автомобилей: Mercedes и Toyota Mark II. В результате аварии пострадали шесть человек. Трое из них были госпитализированы в больницу, передает Zakon.kz

По словам очевидцев, автомобиль Toyota Mark II следовал по ул.Джандосова в западном направлении и на пересечении с ул.Розыбакиева встречный Mercedes при повороте налево его не пропустил. В следствии чего и произошло дорожно-транспортное происшествие. От удара "Мерс" развернуло в обратную сторону, а Mark II "улетел" на обочину вдоль витрины шинного центра.

Автомобиль чудом не залетел внутрь, водитель сумел таки спикировать и повис колесами на ступенях центра. Если бы он залетел внутрь, как утверждают очевидцы, картина ДТП была бы уже другой...













































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