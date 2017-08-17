ДТП с участием Mercedes и Toyota Mark II: встретились два одиночества у шинного центра

В Алматы на пересечении улиц Джандосова и Розыбакиева поздним вечером произошло ДТП с участием двух автомобилей: Mercedes и Toyota Mark II. В результате аварии пострадали шесть человек. Трое из них были госпитализированы в больницу





По словам очевидцев, автомобиль Toyota Mark II следовал по ул.Джандосова в западном направлении и на пересечении с ул.Розыбакиева встречный Mercedes при повороте налево его не пропустил. В следствии чего и произошло дорожно-транспортное происшествие. От удара "Мерс" развернуло в обратную сторону, а Mark II "улетел" на обочину вдоль витрины шинного центра.





Автомобиль чудом не залетел внутрь, водитель сумел таки спикировать и повис колесами на ступенях центра. Если бы он залетел внутрь, как утверждают очевидцы, картина ДТП была бы уже другой...































































































