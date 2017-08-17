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Саакашвили вернется в Украину 10 сентября

17 августа 2017, 01:05

Саакашвили лишили украинского гражданства 26 июля.

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили анонсировал свое возвращение на Украину. Опальный политик заявил об этом в ходе онлайн-трансляции в своем Facebook, передает Lenta.ru

«Я возвращаюсь в Украину 10 сентября из Польши, через пункт пропуска "Краковец"», — сказал Саакашвили. И призвал Киев «не устраивать цирк, перекапывая землю» на границе
.

Потом добавил, что планирует отстаивать свои права на гражданство в суде, уточнив, что ему поступило несколько предложений получить паспорт ряда европейских государств.

26 июля Саакашвили лишили украинского гражданства. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (политик умолчал об уголовном деле в отношении него в Грузии). В тот момент бывший губернатор Одесской области находился в США. Погранслужба Украины заявила, что его не пустят обратно в страну и при попытке вернуться изымут паспорт.

12 августа Саакашвили поставил ультиматум украинским властям: либо ему возвращают гражданство страны, либо «им мало не покажется».

Фото: bm.img.com.ua

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