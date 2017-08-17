Саакашвили вернется в Украину 10 сентября

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили анонсировал свое возвращение на Украину. Опальный политик заявил об этом в ходе онлайн-трансляции в своем Facebook

«Я возвращаюсь в Украину 10 сентября из Польши, через пункт пропуска "Краковец"», — сказал Саакашвили. И призвал Киев «не устраивать цирк, перекапывая землю» на границе .





Потом добавил, что планирует отстаивать свои права на гражданство в суде, уточнив, что ему поступило несколько предложений получить паспорт ряда европейских государств.





26 июля Саакашвили лишили украинского гражданства. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (политик умолчал об уголовном деле в отношении него в Грузии). В тот момент бывший губернатор Одесской области находился в США. Погранслужба Украины заявила, что его не пустят обратно в страну и при попытке вернуться изымут паспорт.



