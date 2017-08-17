750-метровую дождевальную машину приобрели актюбинские аграрии
17 августа 2017, 12:00
Реализовать данный проект удалось благодаря финансовой поддержке по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» на сумму 240 млн. тенге.
Аграрии Актюбинской области применяют передовые технологии в целях обеспечения продовольственной безопасности региона и роста экспорта сельскохозяйственной продукции. Свой вклад в решение приоритетных задач, которые Глава государства ставит перед регионами, вносят предприниматели Каргалинского района, передает Информационный центр «Актобе акпарат».
Так, сельхозпредприятие ТОО «Актеп» запустило самую большую в Западном Казахстане систему дождевального орошения. Уникальное поливное оборудование было презентовано акиму области Бердыбеку Сапарбаеву.
Реализовать данный проект удалось благодаря финансовой поддержке по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» на сумму 240 млн. тенге. На эти средства было закуплено технологические оборудование, построена инфраструктура водовода и электроснабжения.
На собственные средства предприятие приобрело семь дождевальных машин радиусом полива 750, 395, 385, 375 метров. Общая поливная площадь составляет 440,5 га. Уникальное оборудование оснащено комплексом внесения удобрений, а система дистанционного управления позволяет работать в режиме онлайн.
«С помощью данной технологии в следующем году мы ожидаем получить 5 000 тонн урожая картофеля, тогда как общая потребность области составляет 30 000 тонн. Это позволит существенно сократить объемы импорта данной сельхозкультуры», - рассказал руководитель проекта Боранбек Актайлаков.
В планах аграриев строительство овощехранилища на 5 000 тонн.
Фото: Информационный центр «Актобе акпарат»
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